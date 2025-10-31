Tokaýewiň öňki geňeşçisi Babakumarow bedenine salnan ýaralardan öldi

Astana polisiýasynyň maglumatyna görä, Gazagystanyň öňki ýokary derejeli resmisi Ýeržan Babakumarow Astanada, 30-njy oktýabr gijesi alan ýaralaryndan öldi.
Polisiýanyň deslapky maglumatlaryna görä, Babakumarow agşam dostlary bilen dynç alýan wagtynda dörän dawa soňy bilen özara urşa ýazdy.
56 ýaşyndaky Babakumarow bedenine düşen ýaralar sebäpli aradan çykdy.
Babakumarowyň ölüminde şübhelenilýän adamyň saklanyp, wagtlaýyn tussaghana geçirilendigi habar berildi. Polisiýa derňew işlerine başlady.
Ýeržan Babakumarow öz karýerasyna 1990-njy ýyllarda, Almaty şäheriniň häkimliginde başlady. Soňra ol prezident administrasiýasyna geçdi we içerki syýasata gözegçilik etdi, ilkinji prezident Nursultan Nazarbaýewiň döwründe maglumat merkezine ýolbaşçylyk etdi; 2006-njy ýylda medeniýet ministriniň orunbasary bolup işledi, soňra premýer-ministr Karim Massimowyň edarasyna gaçdi.
2019-njy ýylda, Nazarbaýew wezipesinden çekileninden soň, ol prezident Kasym-Žomart Tokaýewiň geňeşçisi bolup, bu wezipede üç aý işledi.