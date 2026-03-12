Türkmen bagbanlary ok ýakyp, tüsse edip, baglaryny goramaga çalyşýar

Maryly bagbanlar geçen iki güni, gijelerine ýatman, bak-bakjalaryny sowukdan gorap, ot ýakyp, tüsse edip geçirdiler, ýöne geljekki hasyly doly halas edip bilendiklerine ynanmaýarlar diýip, Azatlygyň sebitdäki habarçysy 12-nji martda, irden habar berdi.
Azatlygyň habarçysy 10-njy mart güni irden söhbetdeş bolan gyzylarbatly daýhanlarynyň biriniň, çeken zyýany barada gürrüň berende gözüne ýaş aýlap, sessiz aglandygyny habar berdi.
Çeşmeler ýurduň günbatar, demirgazyk sebitlerinde gowy maýlan howa aldanan baglary gapyl basan sowugyň ozalam ýagdaýy ýeňil bolmadyk daýhanlara, maldarlara uly zyýan ýetirmeginiň mümkindigini aýtdy.
Bu maglumatlar “Meteožurnal” neşiriniň 9-njy martda öňde duran sowuk howanyň Türkmenistanyň oba hojalygyna agyr zarba urmak ähtimallygy barada çap eden habarynyň yz ýanyndan geldi.
Garagum etrabyndaky çeşme kärendeçileriň uly zyýana galandygyny aýtdy.
“Ir ekilen ýeralmalary sowuk urdy, bu diýmek giden ýitgi, indi täzeden ekmeli, ýene çykdajy, häzir başga-da ýapraklap, ýaňy gül açan ekinleri sowuk urdy, gögeriş alan ekinleriň ählisiniň ýapraklary garalmaga başlady. Bu sowuk urmasynyň alamaty” diýip, ýeralma eken daýhan aýtdy.
Bagbanlar wideo paýlaşyp, tejribe alyşýarlar
Şu aralykda sosial mediada öz baglaryny sowukdan gorajak bolýan daýhanlaryň ýerleşdirýän wideolary peýda bolup, türkmenistanlylaryň soňky döwürde bir-birine habar, maglumat kömegini bermek, tejribe paýlaşmak medeniýetinden has köp ugur alýandygy barada aýdylýan sözler tassyk boldy.
Daşoguzda 10-njy martda düşürilendigi aýdylýan, ýaplarda doňup ýatan suwy görkezýän wideo howa gowy maýlap, baglar güle durandan soň gelen sowugyň bu sebite has agyr täsir etjekdigini görkezýär.
Wideolaryň birinde bagban baglaryny sowukdan goramak üçin, berlen maslahat esasynda, gowy edip suwarandygyny, häzir bolsa, gije tütetmek, tüsse etmek üçin baglaryň arasyna agajyň gyryndysyny, apilka döküp ýörendigini gürrüň berýär.
Ol bu usullar arkaly geljekki hasyly 100% halas edip bolmajakdygyny, ýöne “Çykmadyk janda umyt bar” diýlenine eýerip, hasylyň ýarysyny, bolmanda 20-30%-ni halas etmäge umyt baglaýandygyny aýdýar.
TikTokda paýlaşylan başga bir wideoda bolsa, bagban şu wagt daňdan sagat 4, 11-nji mart diýýär we gijäniň garaňkysynda ýakan oduny, oduň ýagtysy düşýän baglaryny, ýakmak üçin toplan zatlaryny, rezin tekerleri görkezýär, bu usulda baglary sowukdan goramagyň nähili netije berendigini soň, ýene bir wideo arkaly habar berjekdigini aýdýar.
Ýene bir TikTok wideosynda bolsa, bagban nasos arkaly ýer astyndan suw çykaryşyny we ýyly suwuň baglary sowukdan goramagyna umyt baglaýandygyny gürrüň berýär. Bu bagban hem, beýlekiler ýaly, soň öz tejribesiniň netijelerini wideo arkaly paýlaşjakdygyny aýdýar.
Baglarynyň arasynda agaç gyryndylaryny, apilka ýakyp, tüsse edip ýören daýhanlaryň biri öz paýlaşan wideosynda ot ýakmagyň baglaryň aşagyna ekilen ýorunjalara gowy täsir edendigini, ýöne gülçeleri halas edip boljagyny ýa bolmajagyny bilmeýändigini aýdýar.
Marydaky habarçymyz gije, -6, -7 gradus sowukda bag-bakjalaryny goramak üçin iki gün bäri ot ýakýan, tüsse edýän daýhanlaryň birnäçesi bilen söhbetdeş boldy.
Baglaryň arasynda eýýam gülüni döküp başlanlary bar
“Häzir aglaba miweli baglaryň içinde içi şänikli baglar, ýagny erik, şetdaly, garaly ýaly baglar gül açdy. Baglaryň güllerini sowuk urmaz ýaly, gijelerine ot ýakyp, tüsse etmeli bolýarys. Howa birden sowady, gijesine açyk meýdanda ot ýakyp, tüsse etsegem, baglary doly gorap bilendiris öýdemok” diýip, daýhan aýtdy.
Onuň sözlerine görä, şu gün, 12-nji mart güni irden göz gezdiren, synlan baglarynyň arasynda eýýam gülüni döküp başlanlary bar.
Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki metbugaty, şol sanda sosial mediada dünýäniň dürli künjeklerinde bolýan tebigy hadysalar barada habar berýän hökümetçi habarçylar türkmen daýhanlarynyň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada anyk maglumatlary bermekden saklanýarlar.
Maglumat üçin aýdylsa, hökümetçi “Orient” neşiri 12-nji martda ‘Meteožurnala” salgylanyp, martyň ilkinji ongünlüginde Türkmenistanda bolan sowuk howa barada gysgaça habar berdi, ýöne daýhanlaryň çekýän zyýanlaryny agzamady.
Türkmenistanyň radio-telewideniýesi, gazet-žurnallary berk döwlet senzurasy astynda işläp, beýleki ýurtlardaky habar serişdelerinden tapawutlylykda, ilata peýdaly boljak habarlara, howa şertleri bilen bagly düşündiriş maglumatlaryna derek, esasan boş propaganda bilen meşgullanýar diýip, synçylar aýdýarlar.
Türkmen kanunçylygy raýatlaryň söz, metbugat azatlygyny kepillendirýär, şol bir wagtda başga pikirlileriň, garaşsyz žurnalistleriň berk ýanalmagy, gorkuzylmagy saklanyp galýar diýip, ýurt içinden gelýän maglumatlarda aýdylýar.
