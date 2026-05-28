Türkmen baş diplomaty Waşingtonda ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow (arhiw suraty)
Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow (arhiw suraty)

27-nji maýda Waşingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunbasary Kristofer Landau (Christopher Landau) bilen duşuşdy.

Döwlet departamentiniň metbugat wekili Tommy Pigottyň maglumatyna görä, gepleşigiň dowamynda Birleşen Ştatlara hem-de Türkmenistana özara bähbit getirjek söwda gatnaşyklarynyň mundan beýläk hem giňeldilmegi ara alyp maslahatlaşyldy.

Iki resmi şeýle hem iki ýurduň arasynda ykdysady gatnaşyklary, bilim we medeniýet alyş-çalyşlaryny, şeýle-de howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagyň ähmiýeti boýunça ylalaşdylar.

26-njy maýda Meredowyň ABŞ-a iş sapary başlandy. Onuň çäklerinde türkmen baş diplomaty BMG-niň baş sekretary Antonio Guttereş we beýleki ýokary derejeli resmiler bilen duşuşyk geçirdi.

