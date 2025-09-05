Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Täzelikler

Türkmen ilçisi Rimde Berdimuhamedowyň Italiýa etjek saparyny maslahatlaşdy

Serdar Berdimuhamedow. Arhiw suraty
Serdar Berdimuhamedow. Arhiw suraty

Türkmenistanyň Italiýadaky Ilçisi Toýly Kömekow 3-nji sentýabrda Rimde Italiýanyň daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary Edmondo Çiriýelli bilen duşuşyp, prezident Serdar Berdimuhamedowyň şu ýyl bu ýurda etjek saparyny gurnamak meselesini maslahatlaşdy diýip, Türkmen DIM-I 4-nji sentýabrda habar berdi.

Duşuşygyň dowamynda halkara guramalarynyň çäklerindäki ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ylmy-medeni ugurlardaky gatnaşyklary çuňlaşdyrmak meselelerine seredildi.

Şeýle-de, Rimiň Kapitoliý muzeýinde gadymy Merwiň we Nusaýyň çäklerinde tapylan özboluşly artefaktlaryň, bilelikdäki türkmen-italýan arheologik ekspedisiýalary mahalynda tapylan gymmatly tapyndylaryň sergisini gurnamak barada pikir alşyldy.

XS
SM
MD
LG