Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

“Türkmenistan” Dubaý, Abu-Dabi uçuşlarynyň togtadylmagyny 15-nji iýuna çenli uzaltdy

Illýustrasiýa suraty
Illýustrasiýa suraty

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Dubaýa we Abu-Dabä (Birleşen Arap Emirlikleri) amala aşyrylýan yzygiderli howa gatnawlarynyň wagtlaýyn togtadylmagyny 2026-njy ýylyň 15-nji iýunyna çenli uzaltdy.

Awiakompaniýanyň 5-nji iýunda beren maglumatyna görä, bu Eýranyň howa giňişligindäki çäklendirmeler hem-de uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen geçirilen töwekgelçilik seljermesiniň netijelerine laýyklykda kabul edilipdir.

Ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylarynyň awiabiletlerini tutumsyz ýagdaýda doly yzyna gaýtaryp ýa-da iň ýakyn mümkinçilik bar bolan senelere tutumsyz ýagdaýda üýtgedip biljekdigi aýdylýar.

Forum

XS
SM
MD
LG