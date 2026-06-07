“Türkmenistan” Dubaý, Abu-Dabi uçuşlarynyň togtadylmagyny 15-nji iýuna çenli uzaltdy

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Dubaýa we Abu-Dabä (Birleşen Arap Emirlikleri) amala aşyrylýan yzygiderli howa gatnawlarynyň wagtlaýyn togtadylmagyny 2026-njy ýylyň 15-nji iýunyna çenli uzaltdy.
Awiakompaniýanyň 5-nji iýunda beren maglumatyna görä, bu Eýranyň howa giňişligindäki çäklendirmeler hem-de uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen geçirilen töwekgelçilik seljermesiniň netijelerine laýyklykda kabul edilipdir.
Ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylarynyň awiabiletlerini tutumsyz ýagdaýda doly yzyna gaýtaryp ýa-da iň ýakyn mümkinçilik bar bolan senelere tutumsyz ýagdaýda üýtgedip biljekdigi aýdylýar.
Forum