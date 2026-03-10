“Türkmenistan” Dubaý, Jidda uçuşlarynyň togtadylmagyny 1-nji aprele çenli uzaltdy

“Türkmenistan” awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Eýran Yslam Respublikasynyň howa giňişligine girizilen çäklendirmeleri nazara alyp, uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, Aşgabat — Dubaý — Aşgabat, Aşgabat — Jidda — Aşgabat, Aşgabat — Abu-Dabi — Aşgabat howa gatnawlaryny 2026-njy ýylyň 9-njy martyndan 1-nji aprele çenli togtatdy diýip, “Biznes Türkmenistan” habar berýär.
Awiakompaniýanyň resmi maglumatyna görä, ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylary awiabiletlerini tutumsyz ýagdaýda doly yzyna gaýtaryp ýa-da iň ýakyn mümkinçilik bar bolan senelere tutumsyz ýagdaýda üýtgedip bilerler.
Şunuň bilen baglylykda, ýolagçylara awiabiletlerini yzyna gaýtarmak ýa-da uçuş senesini üýtgetmek üçin satyn alan ýerlerine ýa-da awiakompaniýanyň wekilhanalaryna ýüz tutmaklyk maslahat berilýär.