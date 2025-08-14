“Türkmenistan” Kazan we Jidda şäherlerine uçar gatnawyny köpeldýär

“Türkmenistan” awiakompaniýasy oktýabr aýyndan başlap, Kazan we Jidda ugurlary boýunça howa gatnawlarynyň sany artdyrar diýip, “Biznes Türkmenistan” awiakompaniýanyň resmi metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.
Kazan ugry boýunça howa gatnawlarynyň ýygylygy hepdede ikiden dörde çenli, Jidda ugry boýunça howa gatnawlarynyň sany hepdede ikiden üçe çenli köpeler.
“Türkmenistan” awiakompaniýasy Dubaý, Abu-Dabi, Jidda, Deli, Bangkok, Hoşimin, Kuala-Lumpur, London, Frankfurt, Milan, Kazan we Stambul şäherlerine halkara howa gatnawlaryny amala aşyrýar.