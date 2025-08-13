Türkmenistan Ýewraziýanyň ulag ulgamyna $5,3 milliard maýa goýdy - ÝÖB

Türkmenistanyň Ýewraziýanyň ulag ulgamynyň ösüşine goýan maýa goýumlarynyň möçberi şu ýylyň 1-nji iýulyna çenli 5,3 milliard ABŞ dollara ýetdi diýip, “Biznes Türkmenistan” Ýewraziýa ösüş bankyna (ÝÖB) salgylanyp habar berýär.
Habarda aýdylmagyna görä, häzir sebitde jemi 325 taslama amala aşyrylýar, olaryň umumy bahasy 234 milliard dollardan geçýär.
Bu taslamalara Türkmenistan, Azerbaýjan, Ermenistan, Owganystan, Belarus, Gruziýa, Eýran, Gazagystan, Gyrgyzystan, Mongoliýa, Russiýa, Täjigistan we Özbegistan ýaly 13 ýurt gatnaşýar.
Maýa goýumlarynyň esasy böleginiň ulag ulgamynyň gurluşygyna we döwrebaplaşdyrmagyna gönükdirilendigi aýdylýar.
Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri ýurduň ýollarynyň köp böleginiň idegsiz galýandygyny we adam heläkçiligine getirýän köçe, ýol hadysalaryna sebäp bolýandygyny aýdýarlar.
Türkmenistanda saklanyp galýan berk döwlet senzurasy ýol hadysalary, sebitlerdäki köçeleriň we köprüleriň agyrt ýagdaýy baradaky maglumatlaryň çap etmäge rugsat bermeýär.