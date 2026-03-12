Türkmenistanda 5,2 bal güýjündäki ýer titremesi boldy

Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçysy sebit merkezinde, Balkanabat şäherinde 11-nji martda, günortan sagat 12:55 töwereginde ýer titremesiniň bolandygyny habar berdi.
Adatça bolşy ýaly, döwlet eýeçiligindäki türkmen metbugaty tebigy hadysa barada dymýar.
Ýerasty sarsgynyň täsiri Türkmenbasy şäherinde hem duýuldy diýip, habarçymyz ýazdy.
Ýer sarsgyny Balkanabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň gyssanmaç ylgaşyp, çagalaryny alyp, öýlerinden daşaryk çykmagyna, dindarlaryň oturyp, doga-dileg etmeklerine sebäp boldy.
“Vesti.az” neşiri Türkmenistanda bolan ýer yranmasy baradaky habary Ýewropa-Ortaýer deňzi seýsmologiýa merkezine salgylanyp çap etdi.
Habarda aýdylmagyna görä, ýer titremesi ýerli wagt bilen sagat 12:55-de Balkanabat şäheriniň golaýynda, 35 km çuňlukda boldy.
Sarsgyn sebitiň birnäçe şäherinde, şol sanda Gumdag, Türkmebaşy we Çelekende hem duýuldy.
Deslapky maglumatlara görä, ýer titremesi uly zyýan ýetirmedi. Ýer titremeleriniň Gyrgyzystanda we Hytaýda hem duýlandygy habar berildi.
Häzire çenli ýeten zyýan barada hiç hili maglumat berilmedi.
Azatlygyň habarçysy, goňşy Eýranda bolýan wakalardan uly alada galan türkmenistanlylaryň, hiç hili resmi habar berilmezliginiň arasynda, ýer yranmasy sebäpli örän galagop bolandyklaryny ýazdy.
Türkmenistanyň hökümeti, hemişe bolşy ýaly, bu habaryň ýurt daşyna çykmagynyň öňüni almaga çalyşýar, balkan sebitindäki internet hyzmaty has-da peseldilip, welaýatyň ýaşaýjylaryna daşary ýurtda ýaşaýan garyndaşlary bilen habarlaşanlarynda hiç zat agzamazlyk tabşyrylýar diýip, bir ýaşaýjy aýtdy.
