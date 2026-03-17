Türkmenistanyň Halk maslahatynyň başlygy Hytaýa sapar edýär

Türkmen halkynyň milli lideri we Türkmenistanyň Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 17-19-njy mart aralygynda, Hytaýyň başlygy Si Szinpiniň çakylygy bilen, Hytaýda dostlukly sapar bolar diýip, "Sinhua" habar agentligi 16-njy martda Hytaýyň Daşary işler ministrliginiň wekiline salgylanyp habar berdi.
Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki metbugaty häzirlikçe bu sapar barada hiç maglumat bermeýär.
Türkmen metbugaty Gurbanguly Bedimuhamedow fewral aýynda Birleşen Ştatlara eden öňünden yglan edilmedik sapary barada hem soň habar beripdi.