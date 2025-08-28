Ukrain dronlary Krasnodar ülkesindäki, Samara sebtindäki nebit zawodlaryna hüjüm etdi

Ukrain pilotsyz uçarlary 28-nji awgusta geçilýän gije Russiýanyň iki sany nebiti gaýtadan işleýän zawodyna - Krasnodar ülkesindäki Afipskiý nebit zawodyna we Samara welaýatynyň Kuýbyşew nebit zawodyna hüjüm etdi.
Kuban operasiýa merkezi Afipskiý obasyndaky nebit zawodynyň desgalarynyň biriniň asmandan gaçan galyndylar sebäpli ot alandygyny habar berdi. 20 inedördül metr meýdany tutýan ýangyny öçürmek üçin 21 adam we sekiz sany tehniki enjam gatnaşýar.
Samara sebitiniň gubernatory Wýaçeslaw Fedorişew diňe pilotsyz uçarlaryň hüjüm edendigi barada ýazyp, anyk haýsy desgalaryň nyşana alnandygyny aýtmady.
“Astranyň” maglumatyna görä, urlan zarba netijesinde Samaradaky Kuýbyşew nebit zawodynda ýangyn döredi. Nebiti gaýtadan işleýän zawoddan başga, pilotsyz uçarlar Samara sebitindäki “Krýaž” demir ýol menziline hüjüm etdiler, alty ýolagçy otlusy, dört şäherara otlusy gijikdirildi we üç sany şäher etegi otlusy ýatyryldy.
Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň uçarmansyz ulgam güýçleriniň serkerdesi Robert Browdi ("Madyar") öz telegram kanalynda iki nebit zawodyna zarba urlandygyny tassyklady.