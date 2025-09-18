Ukrain güýçleri 18-nji sentýabra geçilýän gije we şu gün irden Russiýanyň çägindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodlara zarba urdular.
Pilotsyz uçarlar, hususan-da, Başkortostandaky nebit-himiýa toplumyna hüjüm etdiler. Ukrainanyň telegram kanaly “Exilenowa +” Salawat şäherinde ýerleşýän “Gazprom Neftehim Salawat” zawodyna edilen pilotsyz uçar hüjümi barada habar berip, Salawatdan asmana galýan gara tüssäni görkezýän suratlary we wideolary çap etdi.
Kanal şäheriň front liniýalaryndan 1400 km uzaklykda ýerleşýändigini belleýär we ELOU-AVT-4 nebiti gaýtadan işleýän desganyň urlandygyny öňe sürýär.
Başkortostanyň gubernatory Radiý Habirow pilotsyz uçarlaryň “Gazprom Neftehim Salawata” hüjüm edendigini tassyklady. Ol ölenleriň we ýaralananlaryň ýokdugyny habar berdi.
Ukrainanyň Ýörite operasiýa güýçleriniň tassyklamagyna görä, dördünji güne geçilýän gije Wolgograddaky nebiti gaýtadan işleýän zawoda (Lukoil-Wolgogradneftepererabotka) hem zarba uruldy.