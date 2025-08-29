Ukraina garşy uruşda takmynan 219,000 rus esgeri öldi – “Meduza” we “Mediazona”

2025-nji ýylyň awgustyna çenli Russiýanyň Ukraina garşy uruşda ýitiren adamlarynyň sany takmynan 219,000 adam boldy diýip, “Meduza” we “Mediazona” miras ýazgylaryndaky görkezijilere salgylanyp ýazýar.
BBC-niň Rus gullugynyň, “Mediazona” neşiriniň žurnalistleriniň we meýletinçileriň açyk çeşmelere esaslanyp düzen adam atlarynyň sanawyndaky merhumlaryň sany şu ýylyň awgust aýynyň ahyrynda 125,681 adam boldy.
Habarda bellenmegine görä, bu san ýitgileriň ählisini öz içine alman hem biler, sebäbi her bir ölüm barada köpçülige habar berilmeýär.
Miras ýagdaýlarynyň sanawyndan alnan maglumatlary seljeren žurnalistler rus goşunyndaky ýitgileriň sanynyň ýylsaýyn artýandygy baradaky netijä geldiler. Şeýlelikde, 2023-nji ýylda takmynan 50 müň rus harby gullukçysy frontda ölen bolsa, 2024-nji ýylda - takmynan 93 müň adam wepat boldy.