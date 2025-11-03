Ukraina Russiýanyň Gara deňizdäki nebit desgasyna zarba urandygyny aýdýar

2-nji noýabrda Ukrainanyň pilotsyz uçarlarynyň Russiýanyň Gara deňizdäki Tuapse portuna hüjüm etmegi netijesinde, nebit tankeri ot aldy we port infrastrukturasyna zyýan ýetdi. Bu, Moskwanyň möhüm nebit pudagyna edilen birnäçe hüjümleriň iň soňkusy boldy.
Ukrainanyň Howpsuzlyk Gullugyndaky (SBU) çeşme Azatlyk Radiosynyň Ukrain gullugyna beren maglumatynda şu ýylyň dowamynda ençeme gezek nyşana alnan bu desga onlarça dron hüjüminiň amala aşyrylandygyny aýtdy.
"Bäş dron urgusy hasaba alyndy. Hüjümleriň netijesinde bir tanker ot aldy we azyndan dört nebit tankeri [ýükleýjisi] ... hatardan çykaryldy. Port jaýlaryna hem zyýan ýetdi" diýip, çeşme belledi.
Rus resmileri "[dronlaryň] bölekleriniň nebit tankeriniň üstüne düşendigini, desganyň ýokarky gurluşyna zyýan ýetirendigini" aýtdylar. Şeýle-de, olar "gämide ýangyn çykandygyny we ekipažyň ewakuasiýa edilendigini" hem bellediler.
Bu hüjüm, Ukrainanyň harby häkimiýetleri öz goşunlarynyň gündogar Pokrowsk şäherinde pozisiýalaryny saklaýandygyny nygtaýan mahalynda, rus güýçleriniň 1-nji noýabrdan 2-nji noýabra geçilen gije dürli ugurlara raketa we dron hüjümlerini amala aşyrmagynyň yz ýanynda boldy.