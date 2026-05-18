Ukrainanyň soňky bir ýylda Moskwa regionyna eden iň uly hüjüminde 3 adam öldi

17-nji maýda Orsýetiň Moskwa sebitinde Ukrainanyň güýçleriniň bir ýyldan gowrak wagtyň dowamynda eden iň uly hüjüminiň netijesinde üç adamyň ölendigi habar berildi. Ukrainanyň serhetýaka Belgorod sebitinde ýene bir adamyň wepat bolandygy habar berildi. Orsýetiň Goranmak ministrligi düýn gijeden bäri ýurduň çar künjeginde azyndan on iki sebitde 1000-den gowrak dronyň urlup düşürilendigini habar berdi.
Moskwa oblastynyň gubernatory Andreý Worobýow pidalaryň sanyny tassyklady we hüjümlerde birnäçe ýaşaýyş jaýlaryna we infrastruktura desgalaryna zeper ýetmegi sebäpli halas ediş toparlarynyň harabalyklarda azyndan bir adamy gözleýändigini sözüne goşdy.
TASS-yň Moskwanyň häkimi Sergeý Sobýanine salgylanyp, çap eden habaryna görä, Orsýetiň howa gorag güýçleri ýary gijeden bäri Moskwa tarap uçan 81 drony ýok edipdir. Sobýanin 12 adamyň ýaralanandygyny, olaryň esasan Moskwanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlarynyň biriniň girelgesiniň golaýynda zeper alandygyny sözüne goşdy, emma ol nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň hiç biriniň tehnologiýasyna zeper ýetmändigini öňe sürdi.
Ýurduň iň uly howa menzili bolan Moskwanyň Şeremetýewo aeroporty hem dron galyndylarynyň aerodromyň giňişligine düşendigini, emma hiç hili zyýanyň ýetmändigini habar berdi.
Ukrainanyň dronlary Kaluga, Brýansk, Smolensk we Pskow sebitlerinde, şeýle hem 2014-nji ýylda Orsýetiň bikanun basyp alan Ukraina ýarymadasy Krymda urlup düşürildi.
Bu hüjüm Orsýetiň raketasynyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewdäki köpgatly ýaşaýyş jaýyna düşüp, Kremliň şu ýyl şähere eden iň agyr hüjümleriniň birinde üç çaga bilen birlikde 24 adamyň ölümine sebäp bolmagyndan iki gün soň edildi.
Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý X-de eden ýazgysynda hüjümleri tassyklady we "Orsýetiň urşy uzatmagyna we şäherlerimize hem-de ilatly ýerlerimize eden hüjümlerine eden jogaplarymyz doly esaslydyr" diýip belledi.
Ol şeýle hem "Biz ruslara aýdyň aýdýarys: olaryň döwleti urşuny bes etmeli" diýip sözüne goşdy.
Gije wideo çykyşynda Zelenskiý Ukrainanyň ýaraglarynyň ýetýän aralygynyň uzalmagy urşuň gidişini üýtgedýändigini aýtdy.
"Bu gezek nyşanalara 500 kilometrden gowrak aralyga ýetdi we Moskwa sebitiniň Orsýetiň howa gorag ulgamlary bilen iň köp üpjün edilendigi sebäpli munuň ähmiýeti has uludyr. Emma Ukrainanyň uzak aralykly hüjümleri muny eýýäm ýeňip geçýär" diýip, ukrain prezidenti aýtdy.
Bu soňky hüjümler Orsýetiň 9-njy maýda geçiren Ýeňiş güni paradyna gabat gelen üç günlük parahatçylyk şertnamasynyň möhletiniň tamamlanmagyndan gysga wagt soň boldy, Zelenskiý Moskwanyň gündogar Ukrainadaky front liniýalarynda öz borçlaryny ýerine ýetirmändigini hem aýtdy.