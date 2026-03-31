WSJ: Tramp Hormuz bogazy ýapyk galsa-da, Eýrana garşy urşy soňlamaga taýýar

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp öz kömekçilerine hatda Hormuz bogazy ýapyk galsa-da, Eýrana garşy harby operasiýalary bes etmäge taýýardygyny aýtdy diýip, “The Wall Street Journal” gazeti administrasiýanyň resmilerine salgylanyp habar berýär.
Aýdylmagyna görä, Tramp we onuň kömekçileri bogazy açmak operasiýasynyň konflikti uzaga çekjekdigi baradaky netijä gelipdirler. Prezident ABŞ esasy maksatlaryna - Eýranyň flotuna we raketa gorlaryna zarba urmaga - ýetmeli we soňra harby operasiýalary bes etmeli diýen karara geldi.
Eger Waşington Hormuz bogazyny diplomatik ýol bilen açmagy başarsa, ABŞ häkimiýetleri Ýewropadaky we Pars aýlagyndaky ýaranlaryny bogazy açmak başlangyjyny öz üstlerine almaga çagyrmagy meýilleşdirýär diýip, neşiriň çeşmeleri harby mümkinçilikleriň bardygyny, ýöne olaryň Donald Tramp üçin "ýakynda ileri tutulýan mesele" däldigini aýtdylar.
“The Wall Street Journal” gazeti Tramp administrasiýasynyň bu kararynyň Tähranyň suw ýoluna ýetirýän täsirini güýçlendirmeginiň mümkindigini belleýär.
ABŞ-nyň prezidenti 30-njy mart güni Eýran bilen gepleşiklerde "ep-esli öňegidişligiň" gazanylandygyny, ýöne haýsydyr bir sebäp bilen gysga wagtda ylalaşyga gelinmese we Hormuz bogazy derhal "söwda üçin açylmasa", onda Birleşen Ştatlar "Eýranda 'bolmagyny' olaryň ähli elektrik stansiýalaryny, nebit guýularyny we Harg adasyny partladyp we doly ýok edip soňlajakdygyny" aýtdy.