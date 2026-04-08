Ýazda tebigata çykýan, hapalaryny ýygnaman gaýdýan adam köpelýär

Ýazyň gelmegi bilen, türkmenistanlylar tebigata çykmaga, açyk howada dem-dynç almaga başladylar; şu günler howa ýagdaýyndan peýdalanyp, birnäçe sagatlygam bolsa açyk howada dynç almaga gidýän adamlar köpelýär, soňky ýyllarda ýörgünli bolan söz bilen aýtsak, piknik döwri geldi diýip, Azatlygyň habarçysy habar berýär.
Adamlaryň maşgala agzalary, hatda kiçijik çagalary, işdeş ýoldaşlary, dost-ýarlary bilen baýyrlyklara, çöl ýerlere gezelenje çykmagy soňky ýyllarda barha kän ýörgünli bolýar, ýöne bu gowy täzeligiň bir gynandyrýan tarapy hem bar diýip, Azatlygyň bir söhbetdeşi dynç alan adamlaryň yzyna galýan zir-zibilleriň ýyl-ýyldan köpelýändigini, beýleki ugurlarda bolşy ýaly, tebigaty goramak baradaky kanunlaryň hem gowy işlemeýändigini öňe sürdi.
"Düşlän ýeriňi ilki gowy arassalamaly bolýar”
“Adamlaryň köp barýan ýerlerine baryp görseň, öňki ýyllardan galan zir-zibilleriň üstüne, täzelikde dynç alan adamlaryň ‘goşan goşantlaryna’ hem şaýat bolýarsyň. Çagalar bilen barsaň, düşlejek ýeriňi has aňyrlaryk, ozal oturylmadyk ýerlere gidip saýlamaly ýa-da düşlän ýeriňi ilki gowy arassalamaly bolýar” diýip, bir ene aýtdy.
Bu pikir bilen ençeme ýyl daşary ýurtda ýaşap, golaýda Türkmenistana baryp gaýdan ýaş türkmen hem ylalaşdy, ýöne özüniň bu barada gürrüň edesiniň gelmeýändigini, begenen zady barda gürrüň etmek isleýändigini aýtdy:
“Dostlarymyň ilki eden teklibi tebigata, ýurduň ýaz aýlarynda has-da görküne gelýän seleň ýerlerine çykmak, hatda gijäni hem baýyrlyklarda, çöl ýerlerde, dag eteklerinde geçirmek boldy. Dag gerişlerinde, gum depeleriniň üstünde, Günüň dogup barýan, ýaşyp barýan pursatlarynda surat alyp, telefonymy doldurdym, ol suratlar indi maňa daşary ýurtda näçe ýyllyk ýoldaş bolar. Oglanlar sag bolsun, olar maňa şeýle gowy sowgat etdiler” diýip, ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan türkmen anonimlik şertinde gürrüň berdi.
Onuň ynanjyna görä, eger gowy tanyşdyryş, reklama-wagyz işleri geçirilse, wiza almak kynçylyklary azaldylsa, türkmen tebigatynyň birnäçe ýyldan gaty kän turist, syýahatçy çekmek mümkinçiligi bar.
Habarçymyz ýerli ýaşaýjylaryň birnäçesi bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolup, olaryň tebigatda guralýan oturyşyklardan soň köpelýän zir-zibiller baradaky pikirlerini sorady.
“Hawa, bu gowy däl, adamlar yzlarynda musurlaryny goýup gaýdýarlar. Arassa çölüň içinde adamlaryň baran ýerleri bada-bat belli bolýar: plastik paketler, plastik baklaşkalar, plastik gaplar pytrap ýatyr. Adamlaryň käbiri ýakan otlaryny hem öçürmän gaýdýar” diýip, bir ýaşaýjy bu hili geleňsizlikleriň ýangyna sebäp bolmak ähtimallygynyň hem kiçi däldigini ýatlatdy.
Tebigata çykan, çöllerde, baýyrlyklarda hezil edip oturan adamlary görseň, ylgap, kowalaşyp, gülüp-oýnap ýören çagajyklary synlasaň, göwnüň açylýar, bu hili dynç alyşlary köpräk guramaly diýýärsiň diýip, Azatlygyň bir söhbetdeşi aýtdy.
“Men görýärin, hezil edip oturyp, soňra oturan ýerini arassalap, zat galdyrman, gül ýaly edip gaýdýan adamlar hem bar. Ýöne bu hili adamlar azrak. Meniň pikirimçe, oturan ýeriňdäki musury ýygnamazlyk terbiýesizlikden ýa-da jogapkärçiliksizlikden gelip çykýar” diýip, 50 ýaşlaryndaky telekeçi aýtdy.
Tebigata söýgi maşgalada, mekdepde döredilmeli
Onuň pikiriçe, tebigata bolan söýgi ýa-da sylag-hormat çagalarda ilki maşgalada, soň mekdepde döredilmeli, metbugatda bu barada yzygiderli gürrüň edilmeli.
Oturan ýeriniň hapasyny ýygnaman gaýdýanlaryň kändigini başga-da birnäçe söhbetdeşimiz tassyklady, olaryň biri “adamlaryň oturan ýerlerinde galdyrýan plastikleriniň, hapa kagzylarynyň tebigata, haýwanlara zyýan ýetirýändigini, keselçilige, ölüme sebäp bolýandygyny’ öňe sürdi.
“Hapaçylyklar sebäpli, “Bereketli zamanyň” baýyrlyk ýerlerine geçmek gadagan edildi. Aşgabada ýakyn baýyrlyklar bölekleýin ýapylýar. Paýtagta ýakyn ýerleriň ýapylyp, ol ýeriň arassaçylygyna serediljegine ynanýaryn. Ýöne, gynansak-da, Garagum çölünde dynç alýanlaryň zyňyp gaýdan musurlarynyň haýsy birini aýyrjak?” diýip, bir aşgabatly söhbetdeşimiz sorag berdi.
Aýdylmagyna görä, adamlar gowy, owadan ýerleri bilýärler we biri-birine gürrüň berip, çagalary, dostlary bilen hut şol agza düşen ýerlerde dynç almaga çalyşýarlar, surata düşýärler, wideo ýazgy edýärler we soň öz oturan, nahar bişiren, çişlik eden, iýip-içen ýerlerini ‘görer ýaly etmän’ gaýdýarlar.
“Tagtabazaryň gaty owadan tebigaty bar, ol ýerde hem adamlaryň zyňyp gaýdan musurlary tebigata zyýan berýär. Çöllerde ösýän gülälekler ýyl geçdigiçe seýrekleşýär, tebigatymyzy goramak biziň elimizde, adamlar bu barada gürrüň etmeli, iş etmeli” diýip, maryly ýaşaýjy bu meselede metbugatyň, radio-telewideniýe gepleşikleriniň uly rol oýnap biljekdigini aýtdy we, soňky ýyllarda ýerli metbugatda tebigaty hapalamazlyk barada edilýän gürrüňe gabat gelmändigini belledi.
Anonimlik şertinde gürleşen magaryf işgäri mekdeplerde, hususan-da tebigat sapaklarynda çagalara belli bir düşünjäniň berilýändigini, öz sözleri bilen aýtsak, “düşündiriş geçilýändigini” aýtdy, ýöne munuň ýeterlik däldigini, ýurtda kanunlary sylamak, ýerine ýetirmek medeniýetiniň ösmelidigini öňe sürdi.
Jerime salynsa, peýda eder diýýänler hem bar
“Tebigaty hapalap, jerime salnan adamyň bolandygyny şu güne çenli eşitmedim. Gürleşen adamlarym bu hapaçylygyň öňüni jerime salmak bilen almagyň ýa azaltmagyň mümkindigini aýdýarlar. Her bir adam tebigaty goramakda, ýaşaýan ýerini (Ýer planetasyny) arassa saklamakda jogapkärçilik duýsa öz borçlaryny bilse gowy bolardy. Tanymal adamlar görelde bolup, metbugatda tebigaty arassa saklamak barada çagyryş etmeli” diýip, ýene bir söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy.
Onuň pikiriçe, hapaçylyk diňe bir çölde däl, eýsem ýaşaýyş ýerlerinde hem uly problemalaryň biri bolup durýar.
“Köçelerde plastik paketleriň, plastik çüýşeleriň, her dürli zibilleriň pytrap ýatanyny görmeýän ýok. Hatda awtoulagly barýarkalar ýoluň gyrasyna hapalaryny zyňyp gidýän adamlar hem bar. Mekdep okuwçylarynyň, uly adamlaryň iýen zatlarynyň kagyzyny köçäň ugrunda zyňyp gidýäni bolsa gaty kän” diýip, adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşaýjy aýtdy.
Azatlyk ‘piknik’ medeniýeti we tebigaty goramak baradaky kanunlaryň ýerine ýetirilmezliginiň mümkin bolan sebäpleri barada türkmen häkimiýetlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär.
