Ysraýyl demirgazyk Eýrana hüjüm edýär, Pars aýlagy sebitinde energiýa desgalary ýanýar

Ysraýyl 18-nji mart güni giçlik Eýrana edýän hüjümleriniň gerimini giňeldip, ýurduň demirgazygyna howa zarbalaryny urandygyny aýtdy. Ysraýyl metbugaty bolsa Eýranyň Hazar deňziniň kenaryndaky deňiz gämileriniň urulýandygyny habar berdi.
Ysraýyl demirgazyga hüjüm eden wagtynda Eýranyň Pars aýlagyndaky energiýa infrastrukturasyna hem zarba urdy. Tähran bolsa, muňa jogap hökmünde, Pars aýlagyndaky arap ýurtlarynyň nebit we gaz desgalaryna zarba urdy. Şu aralykda, eýýäm giňden ýaýran çaknyşyk gözegçilikden çykmak wehimini döretdi.
Ysraýylyň bu ýurduň demirgazyk bölegine eden hüjümi 28-nji fewralda ABŞ-Ysraýyl urşy başlanaly bäri Eýranyň bu sebitine eden ilkinji hüjüm boldy, öňki hüjümleriniň köpüsi Tährana, Eýranyň merkezine we günbataryna gönükdirilipdi.
"Ysraýylyň howa güýçleri deňiz güýçleriniň we IDF-niň aňtaw maglumatlaryna esaslanyp, "Arlaýan Arslan" operasiýasynyň dowamynda ilkinji gezek Eýranyň demirgazygyndaky nyşanalara hüjüm etmäge başlady" diýip, harbylar Ysraýylyň Goranmak güýçlerine salgylanyp aýtdylar.
Ysraýyl metbugatynyň habaryna görä, Ysraýylyň harby uçarlary Hazar deňziniň kenaryndaky Bandar Anzali port şäherinde Eýranyň deňiz güýçleriniň gämilerine hüjüm etdi.
Bu habarlary bada-bat tassyklatmak mümkin bolmady we hüjümleriň täsiri barada hiç hili maglumat ýok.
Ýurduň demirgazygyna edilen hüjümler baradaky habar Eýran urşunyň sebitiň beýleki sebitlerine hem täsir ýetirmegi bilen, Tähranyň ABŞ ýaranlaryny, hususan-da Pars aýlagy döwletlerini nyşana almagyny dowam etdirýän wagtyna gabat geldi.
Eýran energiýa desgalaryna hüjüm edip, has köp wehim salýar
Eýran 18-nji martda ýurduň ägirt uly Günorta Pars gaz känine ilkinji gezek zarba urlandygyny aýdanyndan soň, bütin sebitiniň energiýa desgalaryna hüjüm etmek haýbatyny atdy.
Bu ABŞ-Ysraýyl bombalaýyş kampaniýasy başlanaly bäri Pars aýlagy ýurtlarynyň infrastrukturasyna edilen ilkinji hasaba alnan hüjüm boldy.
Ysraýyl metbugaty hüjümiň Ysraýyl tarapyndan, ABŞ-nyň razylygy bilen amala aşyrylandygyny habar berdi, ýöne ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp soňra "Truth Socialda” Waşingtonyň bu hüjümiň ediljegini öňünden bilmeýändigini we Ysraýylyň Eýranyň esasy energiýa meýdançasyna "gazaply hüjüm edendigini" aýtdy.
Öç almak üçin, Eýran Saud Arabystanyndaky, Birleşen Arap Emirliklerindäki we Katardaky birnäçe nebit desgasynyň ewakuasiýa edilmegi barada duýduryş berdi we olaryň "ýakyn sagatlarda" nyşana alynjakdygyny aýtdy.
Eýranyň raketa hüjüminden soň, Katar bada-bat esasy gaz merkezi bolan Ras Laffanda ýangyn turandygyny habar berdi, adatdan daşary ýagdaýlar boýunça işgärler ýangyny saklamak üçin işe girizildi we döwlet läňeňi “QatarEnergy” "uly zyýan" çekendigini habar berdi.
Birnäçe sagat soň, 19-njy mart güni irden Eýran bu desga ýene-de hüjüm edendigini aýtdy, Katar resmileri soňky hüjümleriň ýangyna sebäp bolandygyny we bu künjege "uly zyýan" ýetirendigini aýtdylar. Resmiler soňra gaz merkezinde turan ýangynlaryň ählisiniň öňüniň alnandygyny aýtdylar.
Tramp 18-nji mart güni giçlik sosial mediada galdyran teswirlerinde Eýranyň "örän möhüm we gymmatly" Günorta Pars meýdançasyna Ysraýylyň gaýdyp hüjüm etmejekdigine söz berdi.
Emme muňa garamazdan, ol Tährana Eýran Katara ýene-de hüjüm etse, ABŞ güýçleriniň tutuş desgany "köpçülikleýin partlatjakdygyny" duýdurdy. Trampyň Katar desgasyna Eýranyň eden ikinji hüjüminden habarly bolup-bolmandygy bada-bat belli bolmady.
Energetika pudagyna gönükdirilen başga bir hüjümde bolsa, Saud Arabystany Riýada tarap atylan dört sany ballistik raketany ýok edendigini, gündogardaky gaz desgasyna bolsa dron hüjümi synanyşygynyň bolandygyny habar berdi.
Goranmak ministrliginiň habaryna görä, raketalaryň biriniň bölekleri paýtagtyň günortasyndaky nebiti gaýtadan işleýän zawodyň golaýyna düşdi.
Abu-Dabide, Birleşen Arap Emirliklerinde bolsa, urlan raketanyň galyndylarynyň gaçmagy sebäpli, Habshan gaz desgasyndaky işler togtadyldy.
Forum