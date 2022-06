Donbasda gazaply uruş barýar, Sewerodonetsk we Lysyçansk ‘öli şäherler’ – Zelenski

Ukrain güýçleri san we ýarag taýdan rus goşunyndan az bolsa-da, Sewerodonetskde heniz hem garşylyk görkezýär diýip, prezident Wolodymyr Zelenski aýtdy.

“Olar köp, olar has güýçli, ýöne bizde bu ugur boýunça göreşmek üçin ähli mümkinçilik bar” diýip, Zelenski aýtdy. Ol öýme-öý barýan urşuň we ruslaryň uçdantutma ok atyşlarynyň Sweredonetsk we Lysyçansk şäherlerini “öli şäherlere” öwrendigini aýtdy.

Heniz hem ukrainlaryň elinde bolan bu iki strategiki şäher ele geçirilse, Ukrainanyň gündogaryndaky Luhansk sebiti tutuşlygyna ruslara geçer.

Geçen hepde ruslaryň Sweredonetskiň 50 kilometr günortasynda ýerleşýän Popasna tarap ilerlemesi togtady diýip, Britaniýanyň Goranmak ministrligi 7-nji iýunda beren gündelik aňtaw hasabatynda aýtdy.

“Eger Moskwa özüniň Donetsk oblastyna gözegçilik gözegçilik etmek syýasy maksadyna tarap üstünlik we öňe gidişlik” gazanmak islese, Izýumdaky Popasnada ýa-da demirgazyk Sewerodonetskde “tas hökman” diýen ýaly uly üstünlik gazanmaly bolar diýip, hasabat aýtdy.

Zelenski 6-njy iýunda eden gijeki çykyşynda Zaporožýede “howply ýagdaýyň” dörändigini aýtdy. Ol ýerde rus goşuny sebitiň esasy şäherini ele geçirmäge niýetlenýär, gapdaldan Sewerodonetskde gözegçiligi ele geçirmek ugrunda söweşýär.

“Duşman Zaporožýe şäherini basyp almak isleýär” diýip, Zelenski 6-njy iýundaky metbugat ýygnagynda aýtdy.

Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň baş ştaby rus goşunlarynyň Zaprožýe ugry boýunça güýçlenýändigini aýtdy.

Käbir bölekleri eýýäm Russiýa tarapyndan alnan Zaporožýe sebiti günorta-gündogar Ukrainanyň iň bir senagatlaşan sebitleriniň biridir. Ol ýerde Ýewropanyň iň iri atom elektrik stansiýasy bar.