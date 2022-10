Rus zarbalary dowam etdirilýär, Ukrainanyň elektrik desgalarynyň üçden biri hatardan çykaryldy

18-nji oktýabr güni irden, tapgyr ikinji gün Kiýewde we Ukrainanyň beýleki şäherlerinde howa hüjümleriniň täze tolkuny gaýtalandy diýip, resmiler we şaýatlar aýtdy. Russiýanyň 10-njy oktýabrdan bäri uran howa zarbalary Ukrainanyň elektrik stansiýalarynyň üçden bir bölegini weýran etdi diýip, ukrain prezidenti Wolodymyr Zelenski 18-nji oktýabrda aýtdy.

Zelenski öz eden twitter beýanatynda bu hüjümleriň tutuş Ukrainada uly tok kesilmesine sebäp bolandygyny we Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin bilen "gepleşiklere hic bir orun galmandygyny" belledi.

Kiýewiň prokuraturasy 18-nji oktýabrda Kieýewe urlan zarbalarda iki adamyň ölendigini, paýtagta bir gün edilen dron hüjüminde bäş adamyň ölendigini aýtdy.

Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygynyň orunbasary Kirilo Timoşenko Kiýewiň demirgazygynda bir energiýa desgasyna üç gezek zarba urlandygyny aýtdy.

Kiýewiň häkimi Witali Kliçko "möhüm infrastruktura" desgalaryna hüjüm edilendigini we gyssagly kömek işgärleriniň ol ýere barýandygyny aýtdy.

Rus goşunlary Dniproda we ondan öň Žitomirda hem energiýa desgalaryny oka tutdular, Harkowda hem partlamalaryň bolandygy habar berildi.

Partlamalar Kriwiý Rih we Mikolaýiw şäherlerini hem sarsdyrdy.

"Kriwi Rih. Şäheriň demirgazygyndaky partlamalar. Biz gaçybatalgalarda" diýip, merkezi ukrain şäheriniň harby administrasiýasynyň başlygy Oleksandr Wilkul sosial ulgamlarda ýazdy. Ol häzire çenli pidalar ýa-da ýetirilen zyýan barada maglumat almandygyny hem sözüne goşdy.

Öten agşam günortadaky Mkolaýiw porty hem ruslaryň topa tutan nyşanalarynyň biri boldy, bir adam öldürildi diýip, şäher häkimi Oleksandr Sienkowiç 18-nji oktýabr güni irden aýtdy.

"Gijeki topa tutmalar netijesinde, Mikolaýiw şäheriniň merkezi etrabynda ýerleşýän iki gatly ýaşaýyş jaýy weýran boldy. Halas edijiler 55 ýaşly bir adamyň jesedini harabalygyň aşagyndan çykardylar. Şäheriň şol sebitindäki gül bazary hem ýok edildi" diýip, Sienkowiç aýtdy.

Russiýanyň pilotsyz uçarlarynyň 17-nji oktýabr güni giçlik eden hüjümlerinde azyndan ýedi adam ölüp, ABŞ Russiýany uruş jenaýatlarynda jogapkärçilige çekjekdigini duýduranyndan bir gün soň, Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenski Russiýanyň pilotsyz uçarlarynyň ýene-de hüjüm edendigini aýtdy.

Britan aňtaw gullugy 18-nji oktýabr güni irden Russiýanyň bu hüjümlerde ulanan pilotsyz uçarlarynyň Eýranda öndürilendigini anyklady.

Ol özüniň gijeki çykyşynda ýurduň ýaragly güýçleriniň köp sanly raketany we pilotsyz uçary urup ýykmagy başarandygyny aýtdy.

"Emma bize öz asmanymyzyň goragyny kepillendirmek we rus terrorçylarynyň mümkinçiliklerini nola çenli azaltmak üçin has döwrebap howa goranyş ulgamlary we şeýle ulgamlar üçin has köp raketa goldawy gerek" diýip, prezident aýtdy.

Ol Russiýanyň "söweş meýdanynda hiç hili mümkinçiliginiň ýokdugyny" we şu sebäpden olaryň öz "harby ýeňlişleriniň üstüni terror bilen ýapmaga" synanyşýandygyny aýtdy.

Ruslaryň 17-nji oktýabrda eden hüjümleri, pilotsyz uçarlardan uran zarbalary we howadan urlan beýleki raketa zarbalary täze elektrik kesilmelerine alyp geldi. Zelenski olaryň düzedilýändigini aýtdy, ýöne ol ukrainalylaryň iň kän ulanylýan pursatlarynda elektrik energiýasyny tygşytlamaklaryny hem haýyş etdi.

Britaniýanyň Goranmak ministrligi özüniň 18-nji oktýabrdaky gündelik aňtaw habarynda Russiýanyň soňky bir hepdäniň dowamynda Ukrainadaky nyşanalara uzak aralykdan urýan ýygjamlaşdyrylan zarbalarynda Eýranda öndürilen pilotsyz uçarlaryň hem ulanylýandygyny aýtdy.

"[Zarbalar] ganatly raketalar, ýerüsti howa gorag raketalary we Eýranyň beren pilotsyz uçarlaryndan, "Şahid-136” enjamlaryndan uruldy" diýip, britan aňtaw gullugy aýtdy.

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýdeniň metbugat sekretary Karine Žan-Pýer žurnalistlere Ak tamyň "Russiýanyň raketa zarbalaryny berk ýazgarýandygyny" we bu hüjümleriň "[Russiýanyň prezidenti Wladimir] Putiniň zalymlygyny görkezmegi dowam etdirýändigini" aýtdy.

Ol Birleşen Ştatlaryň "Russiýa çykdajy çykartmagy dowam etdirjekdigini we olaryň öz eden uruş jenaýatlary üçin jogapkärçilige çekiljekdigini" aýtdy.

Birleşen Ştatlar, Angliýa we Fransiýa Eýranyň Russiýa pilotsyz uçar ibermeginiň BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň 2015-nji ýylda Eýran bilen alty döwletiň arasynda baglaşylan ýadro şertnamasyny goldaýan kararyny bozýandygy barada bir pikir geldiler.

Ukrainanyň Daşary işler ministrligi 17-nji oktýabrda geçen hepde 100-den gowrak dronyň Ukraina zarba urup, elektrik stansiýalaryna, lagym desgalaryna, köprülere we oýun meýdançalaryna zyýan ýetirendigini aýtdy.

"Ukrainanyň energiýa infrastrukturasynyň üçden birine zyýan ýetirildi" diýip, ministrligiň beýanatynda aýdylýar.

"Biz Tährany Russiýany islendik görnüşdäki ýarag bilen üpjün etmegi haýal etmän bes etmäge çagyrýarys. Eger-de şeýle edilmese, Eýran we onuň ýolbaşçylygy iň berk jogapkärçiligi, şol sanda Russiýanyň Ukraina garşy eden jenaýatlaryna degişli halkara kazyýet işleriniň çäginde, öz üstüne alar" diýip, ministrlik aýtdy.

Daşary işler ministri Dmitro Kuleba 17-nji oktýabrda Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrlerine, Russiýa berýän pilotsyz uçarlary sebäpli, Eýrana garşy sanksiýa girizmek haýyşy bilen ýüz tutdy.

Eýran 17-nji oktýabrda bu diýilýän pilotsyz uçarlary Russiýa özüniň iberýändigini inkär etdi, Kreml bu uçarlar barada hiç hili düşündiriş bermedi.

Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky missiýasy bolsa, bu meselede berlen soraga hökümetiň 14-nji oktýabrda çap eden beýanatyny gaýtalap, Tähranyň BMG-niň düzgünnamasyny goldamagy goldaýandygyny, BMG-niň Ukrainadaky konfliktiň parahatçylykly çözgüdini tapmaga synanyşýandygyny aýdyp jogap berdi.