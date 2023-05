Eýranly studentler, mugallymlar, aktiwistler 'bilimiň peselmegine' garşy ýörişe çykdylar

Eýranly studentler we mugallym hukuklaryny goraýjylar birleşip, 9-njy maýda, öz aýtmaklaryna görä, bilim ulgamynyň ýaramazlaşmagyna we okuwçylaryň, mugallymlaryň we ene-atalaryň yzygiderli basylyp ýatyrylmagyna garşy tutuş ýurt boýunça ýöriş guradylar.

"Aýallaryň, durmuşyň we erkinligiň ynkylaby" diýlip atlandyrylýan herekete çagyryş çäresine bir topar gurama, şol sanda Eýranyň Pensiýa geňeşi, Maşatdaky Ferdowsi uniwersitetiniň studentleri we Tährandaky we Buşehrdäki "Ynkylapçy studentler" diýlip atlandyrylýan guramalar hem goşuldy.

Eýranyň Mugallymlar bileleşiginiň utgaşdyryjy geňeşi geçen hepde eýranly mugallymlary 1920-nji ýyllarda ýurtda ilkinji çagalar bagynyň we kerler mekdebiniň düýbüni tutujy Jabbar Baghtbanyň doglan gününe gabat, 9-njy maý ýörişini geçirmäge çagyrdy.

Demonstrantlar bilim resmileriniň bir topar kemçiligini ýazgarýan birnäçe beýannama, sosial media şygarlaryny çap etdiler, gyzlar mekdebinde ýüze çykan zäherlenmeler, aktiwist mugallym Huseýin Mahdiporyň öldürilmegi, hökümetiň mugallymlaryň aýlygyny töläp bilmezligi bilen bagly meseleleri gozgadylar.

Mugallymlar bileleşiginiň utgaşdyryjy geňeşi hökümet tankydyna ses goşup, Yslam respublikasynyň bolşunyň "oňyn özgerişlere umyt galdyrmaýandygyny" aýtdy.