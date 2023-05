Oppozisiýa, hukuk toparlarynyň protestlerine garamazdan, Eýranda ýene üç protestçi jezalandyryldy

Eýranda türmä basylan protestçileriň ýene üçüsi, Majid Kazemi, Said Ýakoubi we Saleh Mirhaşemi, jemgyýetçilik garşylygyna we adam hukuklary toparlarynyň ýüz tutmalaryna garamazdan, Eýranda jezalandyrylyp öldürildi.

Eýran kazyýetiniň metbugat merkezi bu üç adamyň 19-njy maýda, irden jezalandyrylandygyny habar berdi.

Olar ýarym harby Basij güýçleriniň 16-njy noýabrda Isfahanda öldürilen iki agzasynyň ölümine we hukuk goraýjy edaranyň işgäriniň tüpeňlenmegine we ok ýarasyndan ölmegine dahylly diýip bilindi.

“Amnesty International” guramasy bu üç protestçiniňň öz saýlan aklawçylaryndan peýdalanmak hukugyndan mahrum edilendigini we ýüklenen günäni "mejbury boýun almaga" itetklenendigini aýtdy. Käbir toparlar bu üç adamyň tussaglykda saklanylan wagtynda gynalandygyny aýtdylar.