Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

Diňle: Aýal-gyzlara iş ýerlerinde jynsy gatnaşygyň teklip edilmegine degişli ýagdaýlar ýoň boldy

Diňle: Aýal-gyzlara iş ýerlerinde jynsy gatnaşygyň teklip edilmegine degişli ýagdaýlar ýoň boldy
Embed
Diňle: Aýal-gyzlara iş ýerlerinde jynsy gatnaşygyň teklip edilmegine degişli ýagdaýlar ýoň boldy

No media source currently available

0:00 0:04:04 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG