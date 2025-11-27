ABŞ Gaza zolagyndaky palestinalylar üçin "howpsuz ýaşaýyş jaýlaryny" gurar

Tramp administrasiýasy Gaza zolagynyň günortasynda, Ysraýylyň gözegçilik edýän ýerlerinde ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşygyny çaltlandyrmaga çalyşýar.
Bu "alternatiw howpsuz ýaşaýyş jaýlary", "The New York Times" gazetiniň habaryna görä, palestinalylary, iki ýyllyk uruşdan soň, ýaşaýyş jaý bilen üpjün etmek niýeti bilen gurlar.
Palestinalylara has howpsuz etraplar, ABŞ we ÝB tarapyndan terrorçy diýlip yglan edilen Hamas toparynyň gözegçiliginden daşarda bolmak we iş orunlary teklip edilýär. Her bir toplum 20,000–25,000 çenli ýaşaýjyny kabul etmek üçin niýetlenen we olar hassahanalary we mekdepleri hem öz içine alar.
Ilkinji toplumyň gurluşygyna birnäçe aýdan, Müsür serhediniň golaýyndaky Rafadaky bir sebit minalardan arassalanyp gutarylandan soň, başlamak meýilleşdirilýär. Taýýar, ýygnama jaýlaryň gurluşygy alty hepdeden dokuz hepdä çenli wagt alyp biler.
Bu taslama ysraýylly işewürlerden, amerikan diplomatlaryndan we Waşingtonyň ägirt uly çykdajylary azaltmak üçin döredilen Hökümet netijeliligi departamentiniň (DOGE) resmilerinden ybarat bolan topar tarapyndan gözegçilik edilýär.