ABŞ resmisi: Tramp Eýranyň soňky teklibinden hoşal däl

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Tähranyň soňky teklibine uly nägilelik bildirdi, munuň esasy sebäbi teklibiň Eýranyň ýadro programmasynyň çylşyrymly taraplaryny çözmäge mümkinçilik bermeýändigi bilen baglanyşykly diýip, Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmisi 27-nji aprelde Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda tassyklady.
Administrasiýanyň gazanyljak islendik diplomatik üstünligiň ýadro baýlaşdyrmak meselesinde berk gözegçiligi we çäklendirmeleri öz içine almalydygy baradaky pozisiýasy berk saklanyp galýar diýip, resmi belleýär.
Şol güni irden Ak Tamyň metbugat sekretary Karolin Lewitt Trampyň iki aý bäri dowam edýän – häzirki wagtda ok atyşygy wagtlaýyn bes etmek barada ylalaşyk gazanylan – urşy çözmek üçin Eýranyň täze teklibini ýokary derejeli howpsuzlyk geňeşçileri bilen maslahatlaşandygyny tassyklady.
Täze meýilnama heniz Tähran tarapyndan tassyklanmasa-da, “Axios” neşiri üç çeşmä, şol sanda ABŞ-nyň resmisine salgylanyp, Eýranyň konflikti bes etmegiň täze usulyny teklip edendigini habar berdi.
Teklibiň Birleşen Ştatlaryň Hormuz bogazyny täzeden açmagy we iki tarapyň hem Eýranyň ýadro mümkinçilikleri bilen bagly gepleşikleri soňky tapgyra çenli yza süýşürmegi öz içine alýandygy habar berildi.
Şol bir wagtyň özünde, ABŞ-nyň Döwlet sekretary Marko Rubio 27-nji aprelde “Fox News” teleýaýlymyna beren interwýusynda Tähranyň öz ýadro programmasy baradaky gepleşikleri yza tesdirmäge synanyşýandygy baradaky habarlara jogap berip, ýadro meselesiniň häzirki dartgynlyklaryň esasy sebäbi bolup durýandygyny aýtdy.
“Ýadro meselesi biziň şeýle ýagdaýa bolmagymyzyň esasy sebäbidir” diýip, ol belledi.
Rubio Eýranyň radikal ýolbaşçylar tarapyndan dolandyrylmagynyň eýýäm alada döredýändigini, emma has giň meseläniň bolsa, onuň rewolýusiýa häsiýetindedigi we rewolýusiýasyny giňeltmek we eksport etmek maksadyndadygy bilen baglanyşyklydygyny sözüne goşdy.
“Eger Eýran diňe radikal adamlar tarapyndan dolandyrylýan radikal ýurt bolsa... bu henizem problema bolardy, ýöne olar rewolýusiýaçy. Aslynda, olar öz rewolýusiýalaryny giňeltmäge we eksport etmäge çalyşýarlar” diýip, Rubio düşündirdi.
Ol Eýranyň öz serhet çäkleriniň daşyna täsir etmäge çalyşýandygyny nygtady we bu maksatlar ýadro mümkinçilikleri bilen utgaşdyrylan halatynda, olaryň potensial netijeleriniň bardygyny hem duýdurdy.
“Olar diňe Eýrana agalyk etmäge çalyşmaýarlar, olar sebitde agalyk etmäge çalyşýarlar. We muny ýadro ýaragy bilen bilelikde göz öňüne getirip görüň” diýip, ol aýtdy.
Tähran ýadro ýaraglaryny döretmek isleýändigini yzygiderli ret edýär, şol bir wagtyň özünde, ol urany raýat ýadro maksatlary üçin zerur bolan derejeden ýokary möçberde baýlaşdyrmazlyk baradaky talaplara garşylyk görkezýär.
