ABŞ Senaty Trampyň Eýrana garşy harby ygtyýarlyklaryny çäklendirmek teklibini makullady

19-njy maýda ABŞ-nyň Senaty prezident Donald Tramp Kongresiň ygtyýarlygyny almasa, onuň Eýrandaky uruş ygtyýarlyklaryny çäklendirmegi maksat edinýän karary makullamak üçin ses berdi.
Bu, Senatdaky demokratlaryň bu teklibi öňe sürmek üçin sekizinji synanyşygy bolup, başa bardy: dört respublikan ony goldamak kararyna geldi, beýlekiler ses bermedi. Ses berişligiň düzgünine görä, 47 sese garşy 50 ses makullap, razylyga gelindi.
Bu hereket Trampyň Eýrana garşy mundan beýläk hüjümleri çynlakaý göz öňünde tutýandygyny aýdyp, 18-nji we 19-njy maýda gaýtalap eden çykyşlarynyň fonunda boldy.
Bu çäre Senatda we Wekiller Palatasynda ses berişlik arkaly tassyklanmaly we hatda şonda-da prezidentiň wetosyna sezewar bolup biler.
Bu, Trampyň 1973-nji ýylyň uruş ygtyýarlyklary baradaky kanuna laýyklykda mundan beýläk hüjüm etmek barada tabşyryk bermeginiň öňüni almaga gönükdirilen.
Kanunda prezidentleriň ýaragly güýçleri 60 günden uzak möhletli söweşe ibermek üçin Kongresiň ygtyýarlygynyň gerekdigi aýdylýar.
Bu teklibiň tarapdarlary bu möhletiň tamamlanandygyny aýdýarlar we ABŞ-nyň hem Ysraýylyň howa güýçleriniň ilkinji gezek 28-nji fewralda Eýrana hüjüm edendigini belleýärler.
Trampyň administrasiýasy 8-nji aprelden bäri dowam edýän ok atyşygyň bes edilmegi sebäpli söweş hereketleriniň eýýäm togtadylandygyny öňe sürýär.
