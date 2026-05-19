Eýran bilen baglaşylýan islendik ylalaşyk Kongres tarapyndan tassyklanmaly - Graham

ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň ýakyn ýarany bolan respublikan senator Lindsi Graham ABŞ bilen Eýranyň arasyndaky islendik ylalaşygyň ABŞ-nyň Kongresi tarapyndan tassyklanmalydygyny ýene-de aýtdy.
Onuň bu meselä täzeden ünsi çekmegi Trampyň Arap aýlagynyň liderleriniň haýyşy boýunça Eýrana garşy 19-njy maýda meýilleşdirilen hüjümi yza süýşürendigini yglan etmeginiň yz ýanyna gabat geldi.
Graham "X"-de beren jogabynda Tähran bilen Waşingtonyň arasyndaky islendik ylalaşygyň "prezident Obamanyň döwründe JCPOA üçin bolşy ýaly, Kongresiň tassyklamagyna berilmelidigini" ýazdy we Trampyň 2018-nji ýylda çykan Eýran bilen 2015-nji ýylyň ýadro ylalaşygyna salgylandy.
Graham yslam respublikasy bilen ylalaşyga gelmegiň mümkinçiliklerine şübheli garaýandygyny aýdyp, eger gapma-garşylyklar "milli howpsuzlyk maksatlarymyza gabat gelýän diplomatik serişdeleri arkaly" tamamlanyp bilinse, bu uly üstünlik bolardy diýip sözüne goşdy.
Graham Trampyň Eýranyň urany baýlaşdyrmagy bes etmegini, ýokary derejede baýlaşdyrylan uran gorunyň gözegçiligini ABŞ-a tabşyrmagyny, Hormuz bogazyndan geçýän gämi gatnawlaryna gatyşmagy bes etmegini, uzak aralykly ballistik raketa we ýadro ýaraglary programmalaryndan ýüz öwürmegini we sebitdäki ýaragly ýaran toparlaryna goldawy bes etmegini isleýändigini belledi.
Şeýle-de bolsa, ABŞ-nyň senatory Eýranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygyndan düýpli tapawutlanan islendik täze ylalaşygyň şertlerine razy boljakdygyna çuňňur şübhelenýändigini aýtdy we "wagt görkezer" diýip sözüne goşdy.
