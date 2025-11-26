Gazagystanda Hytaý baýdagy we bu ýurduň lideri Si Szinpiniň portreti ýakylan proteste gatnaşyjylar tussag edildi. Olaryň ählisi Hytaýyň Sinjan sebitinde ýerli türki dilli halklara basyş edilmegi meselesini gozgaýan, hasaba alynmadyk “Atajurt” partiýasynyň tarapdarlarydyr.
Protest aksiýasynyň yz ýanynda, olara dessine “kiçi huligançylyk” aýyplamasy bildirildi. Häzirki wagtda olar “ýigrenji öjükdirmekde” aýyplanýarlar. Bu jenaýatda günäli tapylanlar 10 ýyla çenli türme tussaglygyna höküm edilip bilner.
21-nji noýabrda Gazagystanyň Almaty welaýatynyň Uýgur sebitiniň sudy derňew edaralarynyň haýyşy boýunça Hytaýa garşy proteste gatnaşan 18 adama deslapky tussaglyk hökümini çykardy: 13 adam 10 gün tussaglyga höküm edildi, ýene bäş adam öý tussaglygynda saklanýar.
Polisiýa “Ýigrenji öjükdirmek” maddasynyň 2-nji bölegi boýunça jenaýat işini derňeýär.
Protest aksiýasy 13-nji noýabrda Almaty sebitindäki çöllük ýolda geçirildi. Gatnaşyjylar iýul aýynda Hytaýda tussag edilen etniki gazak Alimnur Turganbaýyň Gazagystana gaýtarylmagyny talap etdiler.