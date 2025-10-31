Ankarada Sahatow bilen Orusowyň halkara goragyndan mahrum edilmegine garşy sud diňlenişigi geçiriler

2025-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Ankarada kazyýet türk häkimiýetleriniň Alişer Sahatow bilen Abdylla Orusowy halkara goragyndan mahrum etmek baradaky kararyna garşy diňlenişik geçirer diýip, adam hukuklaryny gorýan Türkmen Helsinki gaznasy habar berýär.
Bu diňlenişigiň geçiriljek senesi aktiwistler şikaýat edeninden soň birnäçe aý soň bellendi.
Mundan öň, 23-nji oktýabrda Ankarada 26-njy Administratiw kazyýetiniň iki türkmen bloggeriniň Türkiýäniň Immigrasiýa müdirligine garşy şikaýaty esasynda, deportasiýa işi boýunça diňlenişik geçirildi. Kazy bu iş boýunça bir-iki aýyň dowamynda gutarnykly karar çykarar.
Şu aralykda, Türkmenistanyň adalatçysy Ýazdursun Gurbannazarowanyň Alişeriň hossarlarynyň sorgayna jogap berendigi belli boldy. Gazna resmi jogabyň türkmençeden rusça terjimesini çap etdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Alişer Sahatowyň Türkmenabatdaky hossarlarynyň haýyşyna olaryň Ombudsmene ýüz tutmazlaryndan öň, ýerli kanunlar esasynda, ilki bilen degişli döwlet edaralaryna ýüz tutmaga hukuklarynyň bardygyny düşündirmek bilen, başga hiç bir zat aýtman jogap beripdir.