Arzamasa edilen dron hüjüminde bir adam öldi

Russiýanyň Nižniý Nowgorod sebitiniň gubernatory Arzamasa garşy edilen pilotsyz uçar hüjüminde bir adamyň ölüp, iki adamyň ýaralanandygyny aýtdy.
"Şu gün agşam duşman uçarlary Niäniý Nowgorod sebitindäki iki senagat zolagyna hüjüm etdi [...] Gynansagam, Arzamas etrabynda gaýtawul berlen wagtynda adam pidalarynyň we ýitgileriň öňüni alyp bolmady. Bir işgär şol ýerde öldi, iki ýaraly keselhana äkidildi" diýip, ol telegram kanalynda anyklaşdyrdy.
Ukrainanyň telegram kanallary Arzamasdaky gural öndürýän zawoda edilen pilotsyz uçar hüjümini tassyklaýan wideony we suratlar çap etdi.
Häkim tarapyndan habar berlen ikinji senagat zolagy, çak ekilişine görä, Dzeržinsk şäherinde birnäçe harby kärhananyň ýerleşýän ýeri diýlip hasaplanýar.
Russiýanyň telegram kanaly Şot, Dzeržinsk şäheriniň ýaşaýjylaryna salgylanyp, olaryň ýerli wagt bilen sagat 5 töwereginde birnäçe partlama sesini eşidendiklerini habar berdi.