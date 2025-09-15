Astanada käbir döwlet edaralary täze düzgünde işläp başlady

15-nji sentýabrda, hepdäniň birinji gününden başlap, Astanadaky birnäçe gurama täze düzgünde işläp başlady diýip, Tengrinews.kz habar gullugy habar berýär.
Jemgyýetçilik hyzmatlary gulluklary we häkimlik öz iş gününi 07: 30-da başlaýar. Käbir döwlet edaralary we kompaniýalary hem işe başlamagyň wagtyny öňe süýşürdiler: käbirleri 07:30, beýlekileri 08: 00-da işe başlaýar.
Mekdepler, hassahanalar we beýleki hökümet we şäher gurluşlary häzirlikçe öňki düzgüne laýyklykda işlemegini dowam etdirer.
"Ir sagatlardaky iş öndürijiligi has ýokary we işiň başlanýan wagtynyň 07: 00-a ýa-da 08: 00-a geçirilmegi ýollardaky dyknyşygy azaldar" diýip, deputat Asylbek Nuralin bu täzeligi goldaýandygyny bildirdi.
Häkimiýetler bu üýtgeşikligi esasan Gazagystanyň paýtagtyndaky ýollarda döreýän ulag dyknyşyklaryny azaltmak zerurlygy bilen düşündirýärler.
Hasaplamalara görä, döwlet edaralarynyň işgärleriniň işe has ir başlamagy sebäpli paýtagtyň köçelerindäki ulaglaryň 15-20% azalmagy mümkin.