Berdimuhamedow geljek ýylyň Döwlet býujeti hakyndaky kanuna gol çekdi

Türkmen metbugaty prezident Serdar Berdimuhamedowyň 22-nji noýabrda Türkmenistanyň 2026-njy ýyl üçin Döwlet býujeti hakyndaky kanuna gol çekendigini habar berýär.
Dokuz maddadan ybarat kanunyň başynda Döwlet býujetini girdejiler we çykdajylar boýunça 131 845,1 mln. manat möçberinde, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 36 500,0 mln. manat möçberinde tassyklamaly diýilýär.
Türkmenistanyň 2026-njy ýyl üçin Merkezleşdirilen býujetini girdejiler we çykdajylar boýunça 119 703,3 mln. manat möçberinde, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 24 358,2 mln. manat möçberinde tassyklamaly diýip, 2-nji maddada aýdylýar.
3-nji madda umumydöwlet salgytlaryndan Aşgabat, Arkadag şäherleriniň we welaýatlaryň býujetlerine geçirmeleriň 2026-njy ýyl üçin kadalyk ölçeglerini möçberlerini kesgitleýär.
