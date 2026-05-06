Çeşmeler: Daşoguzda 35 ýaşly mugallym 13 ýaşly okuwçy gyzy zorlamakda güman edilip, tussag edildi

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda orta mekdep mugallymy 7-njy synp okuwçy gyzy jynsy taýdan zorlamakda güman edilip, tussag edildi diýip, Azatlyk Radiosynyň ygtybarly çeşmeleri, şol sanda birnäçe bilim we polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy.
Waka barada häkimiýetler tarapyndan ene-atalara resmi we aç-açan düşündiriş berilmeýär. Ýöne wakanyň yz ýanynda, sebit häkimiýetleri mekdebiň okuwçy gyzlarynda ginekologiýa barlaglaryny geçirip başladylar.
“Etrabyň Nyýazow daýhan birleşigindäki mekdebiň 35 ýaşly mugallymy 13 ýaşly 7-nji synp okuwçy gyzy zorlamakda aýyplanyp, geçen aý tussag edildi. Görogly etrap kazyýeti tarapyndan oňa garşy jenaýat işi gozgalyp, häzirki wagtda ol deslapky tussaghanada saklanýar” diýip, sebitiň polisiýa bölümindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy.
Şol bir wagtda, sebitiň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ýene bir çeşmämiz jenaýat işiniň ýapylandygy barada hem käbir maglumatlaryň bardygyny belledi.
Azatlygyň sebitdäki habarçysy we çeşmeleri wakany yzarlamagy hem-de onuň bilen bagly has köp maglumat ýygnamagy dowam etdirýärler.
Şeýle-de, Azatlykda gürrüňi edilýän mugallymyň we okuwçy gyzyň şahsyýetini, wakanyň haçan we haýsy mekdepde bolandygyny anyklaşdyrýan maglumatlar bolsa-da, redaksiýa howpsuzlyk aladalary sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar.
Dymyşlyk we "päklik" barlaglary...
Söhbetdeşlerimiziň sözlerine görä, okuwçy gyz gan gitme zerarly hassahana ýerleşdirilip, lukmanlar tarapyndan onuň zorlanandygy anyklanandan we häkimiýetler tarapyndan derňew başladylandan soň, mugallym tussag edildi.
“Gyzjagazyň ejesi gyzdaky gan gitme aý başy döwründäki adaty ‘gan gelme’ diýip pikir edipdir. Ýöne ol gan gitmäniň aşadygy we gyzyň ýagdaýynyň kadaly däldigi zerarly, soňra ony hassahana äkidipdir. Şondan soňra ähli zadyň üsti açylypdyr” diýip, ýagdaýlardan ýakyndan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy.
Polisiýadaky çeşmämiz derňewiň çäginde mugallymyň okuwçy gyzy "eger ene-ataňa aýtsaň, onda seni we olary bilelikde öldürerin" diýip gorkuzandygynyň anyklanandygyny hem belledi.
Waka barada häkimiýetler, şol sanda bilim resmileri tarapyndan agzalýan mekdebiň okuwçylarynyň ene-atalaryna resmi we aç-açan düşündiriş ýa-da maglumat berilmeýär. Ýöne wakanyň yz ýanynda, sebit häkimiýetleri mekdebiň okuwçy gyzlarynda ginekologiýa barlaglaryny geçirip başladylar.
“Mugallymyň mundan ozal hem mekdep ýaşyndaky çagalary jynsy zorluk edip gelen bolmagy mümkin diýlip, häzir mekdebiň okuwçy gyzlarynyň ählisi ekspertiza we ginekologiýa ‘päklik’ barlagyndan geçirilip, olaryň gyzlygy barlanýar” diýip, ýene bir bilim işgäri aýtdy.
"Adaty awto-awariýa meňzäp, gaty köpelip gitdi"
Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada sebitiň degişli häkimiýetlerinden, şol sanda polisiýa we bilim bölümlerinden, şeýle-de agzalýan mekdepden telefon arkaly teswir almak boýunça eden synanyşyklary oňyn netije bermedi. Şeýle-de, redaksiýamyz ýerli saglyk işgärleri bilen hem habarlaşyp bilmedi.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda häkimiýetler, şol sanda ýurduň Içeri işler ministrligine degişli edaralar ýurtda hasaba alynýan jynsy zorluk wakalary baradaky statistikany ilat köpçüligi bilen aç-açan paýlaşmaýarlar. Bu mesele ýurduň metbugat serişdelerinde hem gozgalmaýar.
Ýöne ýurtdaky jynsy zorluk wakalary barada Azatlygyň habarçylary we türkmenistanlylaryň ençemesi tarapyndan wagtal-wagtal maglumatlar gelip gowuşýar.
Daşoguzyň kanun goraýjy edaralaryndaky biri-birinden habarsyz iki çeşmämiz soňky bir ýyla golaý wagtyň dowamynda sebitde ýaş gyzlaryň jynsy zorluga sezewar edilmegi bilen bagly wakalaryň göz-görtele köpelendigini aýdýar.
“Bu gyzlar esasan 13-17 ýaş aralygynda bolup, olaryň tas ählisi garyp, eli ýuka hojalyklaryň çagalarydyr. Olar köplenç gurply ýa-da täsirli adamlar tarapyndan zorlanýar. Bu elbetde gynandyryjy ýagdaý, göwreli bolýan okuwçy gyzlar eger göwreli eden erkek tarapyndan öýlenmäge razy bolsa, onda 15 ýaşly çagalara kanun göz ýummaga mejbur galyp dur. Sebäbi munça köp adamlary türmä basmagyň alajy ýok. Adaty awto-awariýa meňzäp, gaty köpelip gitdi” diýip, çeşmämiz aýtdy.
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 132-nji we 134-nji maddalarynda aýal-gyzlary zorlana 10 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasy göz öňünde tutulýar.
