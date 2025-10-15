Daşkentde gulluk jaýynda neşe öndüren polisiýa işgäri saklandy

Özbegistanyň Döwlet howpsuzlyk gullugynyň işgärleri Daşkendiň Almazar etrap polisiýasynyň öňüni alyş gözegçisini tussag etdi. Ol gulluk jaýynda müdirliginden neşe laboratoriýasyny gurnamakda güman edilýär.
Howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, polisiýa ofiserine döwlet tarapyndan berlen ýaşaýyş jaýyndan 10,5 kilogram sintetik neşe, Alfa-PVP, 4 gram ýakymly “spaýsa”, 588 gram suwuklyk, şeýle-de neşe maddalaryny taýýarlamak üçin ulanylýan enjamlar we elektron tereziler tapylyp alyndy.
Mundan başga, güman edilýän adamyň Daşkent sebitindäki hemişelik ýaşaýan ýerinde geçirilen gözlegde ýene 430 gram “Alfa-PVP” neşesi gömlen ýerinden tapylyp alyndy.
Derňew inspektoryň telegram hasabynyň eýesiniň görkezmesi boýunça hereket edip, ýurda bikanun ýollar bilen getirilen sintetiki dermanlary kabul edendigini, olary gizlin laboratoriýada gaýtadan işländigini we satandygyny anyklady.
Polisiýa işgärine garşy jenaýat işi açyldy we derňew işleri alnyp barylýar.