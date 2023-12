Demirgazyk Koreýa uzak aralyga niýetlenen raketanyň synagyny geçirdi

18-nji dekabrda Demirgazyk Koreýa bäş aýyň içinde ilkinji gezek interkontinetal ballistik raketanyň synagyny geçirdi.

Görnüşinden munuň has döwrebaplaşdyrylan we has çeýe hereket edýän ýaraga çalym edýär. Bu aralykda, Phenýan ABŞ-nyň we Günorta Koreýanyň ýadro saklamak planlaryny artdyrmak ädimlerine garşy gaýtawul berjekdigine söz berýär.

Günorta Koreýanyň hökümeti rekatany pugta ýangyçly ýarag hökmünde häsiýetlendirip, görnüşinden Demirgazyk Koreýanyň Hwasong-18 kysymly rekatasyny göz öňünde tutdy. Bu raketanyň ýangyjynyň aýratynlygy sebäpli, onuň atylan pursadyny anyklamagyň has kyndygy bellenilýär.

Mundan öň, Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jon Un Hwasong-18 kysymly raketany ýurduň ýadro güýçleriniň hataryndaky iň kuwwatly ýarag hökmünde häsiýetlendirdi.