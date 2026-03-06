Sepleriň elýeterliligi
Esasy mazmuna dolan
Esasy nawigasiýa dolan
Gözlege dolan
Türkmenistan
Merkezi Aziýa
Halkara
Habarlar gündeligi
Dünýä Türkmenleri
Salam, Dogan!
Multimedia
Azatlyk Wideo
Azat Adalga
Fotosergi
Infografik
Petiklenen websaýta girmegiň ýollary
Русский
Bizi yzarlaň
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
Gözleg
РУС
Göni efir
Göni efir
Gözleg
Ozalky
Indiki
Soňky habar
Türkmenistan
Diňle: Eýran urşy Merkezi Aziýa ykdysady tolkun atýar, esasy täsiri Türkmenistana düşýär
1 birnäçe sagat ozal
Azatlyk Radiosy
Embed
Diňle: Eýran urşy Merkezi Aziýa ykdysady tolkun atýar, esasy täsiri Türkmenistana düşýär
Embed
The code has been copied to your clipboard.
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:07:58
0:00
Ýükle
128 kbps | MP3
64 kbps | MP3
Pop-out player
Diňle: Eýran urşy Merkezi Aziýa ykdysady tolkun atýar, esasy täsiri Türkmenistana düşýär
Paýlaş
Paýlaş
Teswirleri gör
Forum
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Degişli makalalar
Türkmenistan
Eýran urşy Merkezi Aziýa ykdysady tolkun atýar, esasy täsiri Türkmenistana düşýär
Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG
Forum