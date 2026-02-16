Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

Diňle: MHM başlygy we ýene onlarça ýolbaşçy täzelendi, ýagdaý üýtgeýärmi?

Diňle: MHM başlygy we ýene onlarça ýolbaşçy täzelendi, ýagdaý üýtgeýärmi?
Embed
Diňle: MHM başlygy we ýene onlarça ýolbaşçy täzelendi, ýagdaý üýtgeýärmi?

No media source currently available

0:00 0:08:35 0:00
Ýükle

Forum

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG