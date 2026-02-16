Türkmen prezidenti ýene bir gezek ýolbaşçylary täzeledi, sebäbini aýtmady

Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow 14-nji fewralda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýolbaşçysyny täzeledi.
Türkmen metbugaty general-maýor Nazar Atagaraýewiň, başga işe geçmegi sebäpli, milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadylandygyny, bu wezipä general-maýor Döwletgeldi Meredowyň bellenilendigini habar berýär.
Howpsuzlyk ministrligindäki ýolbaşçy täzelenmesi hökümetiň bir gün ozal bolan giňişleýin mejlisinde geçirilen köpçülikleýin kadr çalyşmalarynyň yz ýanyna gabat geldi.
Hökümetiň 2025-nji ýylda bitiren işleriniň jemlerine bagyşlanan mejlisde aýdylmagyna görä, öňki ýyllarda aýdylyşy ýaly, geçen ýyl hem jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edilipdir (6,3%).
Şeýle-de, hasabat döwründe zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp haklarynyň öz wagtynda maliýeleşdirilendigi aýdylýar.
Türkmenistanyň esasy girdejisi nebit-gaz pudagyna bagly bolup durýan wagtynda we, içerki önümiň durnukly ösüşiniň üpjün edilendiginiň ýene bir gezek tassyklanmagy bilen, prezidentiň nebit-gaz meseleleri boýunça geňeşçisi Aşyrguly Begliýew, pensiýa gitmegi sebäpli diýlip, wezipesinden boşadyldy, nebit-gaz pudagyndaky esasy hünärmenleriň biri, 2023-nji ýylyň maýyndan bäri hökümet başlygynyň orunbasary bolan Batyr Amanow hem wezipesinden boşadyldy.
Wise-premýer Baýramgül Orazdurdyýewa, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow hem wezipesinden boşadyldy.
Şol bir wagtda, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow hökümet başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory wezipesinden boşadylan Batyr Mämmedow hem ösdürilip, hökümet başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.
Şeýle-de, Mämmethan Çakyýew hökümet başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
Daşky gurşawy goramak ministri Çarygeldi Babanyýazow, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygy Begmyrat Ataýew we ýene onlarça jogapkär resmi wezipesinden boşadyldy, emma olaryň “gidiberleriniň” sebäpleri aýdyňlaşdyrylmady.
Mejlisiň dowamynda Awtomobil ýollary ministrligi döredilip, Hangeldi Kerimow ministr wezipesine bellendi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2025-nji ýyl zähmet haklarynyň we beýleki tölegleriň, öňki ýyllardan tapawutlylykda, 10% hem ýokarlanmazlygy bilen taryha girdi we, habarçylarymyzyň ýazmagyna görä, ilatda ýurt ykdysadyýeti, geljek hakynda köp sorag döretdi.
Türkmenistanda prezidentiň permanlary esasynda bellenilýän jogapkär ýolbaşçylaryň yzygiderli täzelenip durmagy, ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä, garaşsyzlygyň başky ýyllarynda, kemçilikleriň belli bir derejede aýdylýan wagtynda, ilatda üýtgeşiklik, özgeriş boljakdygyna azda bolsa umyt döredýärdi.
Şeýle-de, ozallar işden aýrylýan resmiler il içinde belli derejede tanalýardy, soňkular kän tanalmaýar, ýolbaşçy işgärler bilen ilata arasyndaky gatnaşyk aýdyp bolmajak derejede peseldi ýa-da azaldy diýip, ýerli synçy aýtdy.
