Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

Diňle: Öz hukuklaryny talap eden aktiwist 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi

Diňle: Öz hukuklaryny talap eden aktiwist 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi
Embed
Diňle: Öz hukuklaryny talap eden aktiwist 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi

No media source currently available

0:00 0:06:22 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG