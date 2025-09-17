Aktiwist Myrat Düşemowa ýapyk gapylaryň arkasynda 8 ýyl iş kesildi

Raýat aktiwisti Myrat Düşemow 16-njy sentýabrda sekiz ýyl iş kesildi diýip, “Turkmen.news” habar barýar.
Neşiriň maglumatyna görä, ýapyk gapylaryň aňyrsynda bolan kazyýet işi Türkmenabat şäherinde geçirildi. Şeýle-de, garaşsyz neşir aktiwistiň garşysyna gozgalan täze jenaýat işiniň doly toslanyp tapylandygyny we bu agyr agyr jezanyň Düşemowyň raýat pozisiýasy üçin howpsuzlyk gulluklary tarapyndan ar alyş bolandygyny belleýär.
Türkmenabatda 16-njy sentýabrda geçirilen kazyýet işinde türkmen raýat aktiwisti Myrat Duşemow Seýdi şäherindäki LB-E / 12 türme koloniýasynda, tussaglykda bolýan ýerindäki bir tussagyň ýenjilmeginde günäli tapyldy.
Kazyýet işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi. Duşoguzda bejergi alýan Täzegül Mämmedowa, aktiwistiň ejesine geçiriljek diňlenişik barada biraz öňünden habar berildi. Emma Türkmenabat şäherine gelip ýetişen ene kazyýet zalyna goýberilmedi.
Garaşsyz neşir 1-nji sentýabrda Myrat Düşemowyň indi tas üç aý wagt bäri derňew tussaghanasynda saklanylýandygyny, galplaşdyrylan täze iş esasynda geçirilmeli kazyýet seljerişliginiň geçirilmeýäbdigini habar beripdi.
Azatlygyň habarçylary şonda aktiwistiň 'işiniň' il arasynda barha köp pikir alyşma, 'syýasy çekişmelere' sebäp bolýandygyny habar beripdiler.
Myrat Düşemow, aktiwisiň işini ýakyndan yzarlaýan neşiriň ýazmagyna görä, raýat pozisiýasy üçin öňki berlen 4 ýyl tussaglyk jezasyny 12-nji iýunda tamamlap, azatlyga çykmalydy, ýöne muňa derek, diňe onuň özüne däl däl, tutuş maşgalasyna edilýän basyşlar güýçlendi.
Düşemow täze açylan jenaýat işi boýunça sekiz ýyl azatlykdan mahrum edildi. Aýdylmagyna görä, türkmen dolandyryjylary bilen “hyzmatdaşlyk edýän” tussag onuň üstünden şikaýat edipdir.
Myrat, hamala, türmeden boşadylmaly wagtyndan birnäçe gün öň oňa el garypdyr.
Aktiwist derňew wagtynda munuň töhmetdigini aýtdy we döwlet tarapyndan bellenen aklawçynyň üsti bilen, ýenjilendigi aýdylýan adamyň öz ýanyndan kellesini diwara urmaga başlandygyny habar berdi.
