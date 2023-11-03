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Türkmenistan

Diňle: Türkmenistanda rus pasportyny we wizasyny almak islegi we ýüz tutmak kynçylyklary saklanýar

Diňle: Türkmenistanda rus pasportyny we wizasyny almak islegi we ýüz tutmak kynçylyklary saklanýar
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Diňle: Türkmenistanda rus pasportyny we wizasyny almak islegi we ýüz tutmak kynçylyklary saklanýar

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