Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

Diňle: Ukrainanyň ýaranlary Rus urşy gutarsa 'berk' howpsuzlyk kepilliklerini wada berýärler

Diňle: Ukrainanyň ýaranlary Rus urşy gutarsa 'berk' howpsuzlyk kepilliklerini wada berýärler
Embed
Diňle: Ukrainanyň ýaranlary Rus urşy gutarsa 'berk' howpsuzlyk kepilliklerini wada berýärler

No media source currently available

0:00 0:06:34 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG