Duşenbede skuter ulanmak gadagan edildi

Duşenbe häkimiýetleri, dogry-düzüw hasaba alynmadyk ýagdaýynda, tokly samokatlary, elektrik skuterlerini we beýleki şahsy hereket enjamlaryny ýollarda we ýanýollarda bäş ýyllap gadagan etmek kararyna geldi. Bu karar paýtagtyň halk deputatlarynyň mejlisi tarapyndan kabul edildi.
Içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň habaryna görä, ýörite bellenen ýerlerden başga, gadaganlyk şäheriň ähli ýerini öz içine alýar.
Bu çäre "elektrik samokatlarynyň we elektron skuterleriň bidüzgün ulanylmagyny aradan aýyrmak, olara degişli ýol hadysalarynyň sanyny azaltmak, ulaglara we pyýadalara döredilýän päsgelçilikleriň öňüni almak we ýollary ulanýanlaryň ählisiniň hukuklaryny we bähbitlerini goramak üçin" kabul edildi.
Içeri işler ministrligi bu çäklendirmeleriň şeýle ulaglaryň howpsuz işlemegi üçin zerur infrastruktura döredilýänçä güýjünde galjakdygyny aýtdy.