Eýranda iň uly protestler geçirilýär, demonstrantlar taktikany üýtgedýär

Eýranda şu güne çenli iň uly protest çykyşlary 8-nji ýanwarda, dowam edýän nägilelikleriň 12-nji gijesinde geçdi. Tähranyň iri şäherlerinde, kiçi şäherçelerinde we etraplarynda köpçülik köçeleri doldurdy.
Gün Eýranyň günbataryndaky kürt sebitlerinde we beýleki şäherlerde bazarlardaky iş taşlamalary we demonstrasiýalar bilen başlandy. Oppozisiýa lideri we öňki mirasdüşer şazada Reza Pahlawiniň çagyryşy bilen gün ýaşandan soň, protestler 2022-nji ýyldaky gozgalaňdan bäri iň uly jemgyýetçilik garşylygyna öwrüldi.
Çig wideolarda rehimsiz basyşlar görkezilýär, ýöne protestçiler has batyrgaý taktikalary ulandylar: howpsuzlyk güýçleri bilen gönüden-göni çaknyşyklar we polisiýany hem-de Basij paramilitar postlaryny oda berdiler.
Norwegiýada ýerleşýän Eýran Adam Hukuklary guramasy 8-nji ýanwara çenli azyndan 45 protestçiniň öldürilendigini, 2000-den gowrak adamyň tussag edilendigini habar berýär.
Amnesty International we Human Rights Watch 8-nji ýanwarda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda Eýranyň güýçlerini "bikanun güýç we ýarag ulanmakda we köpçülikleýin bikanun tussag etmekde" aýypladylar.
9-njy ýanwarda anna günki juma namazyndan soň yslam respublikasyny goldaýan mitingleriň geçirilmegi we döwlet metbugatynda giňden beýan edilmegi mümkin. Baş lider Aýatolla Ali Hameneýiniň telewideniýede çykyş etmegine hem garaşylýar.
Garaňky düşende hökümete garşy protestleriň ýene-de bolmagyna garaşylýar.
28-nji dekabrda Tähranyň Uly Bazarynda başlanan bu protestler çaltlyk bilen güýçlenip, onlarça şähere ýaýrady. 8-nji ýanwaryň agşamyna çenli ýurduň tas ähli künjeginden uly üýşmeleňleriň gygyryp, ýöriş geçirýändigini görkezýän wideolar peýda boldy.
Häkimiýetler ilki bilen tutuş ýurt boýunça internet tizligini peseltdiler, soňra 8-nji ýanwarda ýerli wagt bilen agşam sagat 10:15-de telefon liniýalaryny hem kesdiler.
Başda bu bidüzgünçilikler ykdysady närazylyklar sebäpli döräp, soňra doly derejede hökümete garşy protestlere öwrüldi. Sosial mediada gije paýlaşylan wideolar protestleriň hatda Tähranyň baý Saadatabat etrabynda hem geçirilendigini görkezdi.
Aragatnaşygyň kesilmegi sebäpli içerki habarlar haýal-haýal ýaýraýar, ýöne ABŞ-nyň we Ýewropanyň liderleri dörän bulaşyklyga ünsi çekdiler.
Internetiň kesilmegi bilen baglylykda, ABŞ-nyň Döwlet departamenti X-da pars dilindäki hasabynda şeýle ýazdy: "Yslam respublikasynyň režimi Eýran halkynyň sesini öçürmek üçin interneti doly ýapdy, ýöne diňe bir düwmäni basyp, olaryň islegini öldürip bolmaz".