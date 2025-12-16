Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Täzelikler

Gazagystan TOPH baradaky teklibine jogap almandygyny aýdýar

Bezeg suraty
Bezeg suraty

Energetika ministri Erlan Akkenženow Gazagystanyň Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisi taslamasyna gatnaşmagy, şeýle-de “Galkynyş” gaz ýatagyny özleşdirmek boýunça türkmen tarapy bilen gçirýän gepleşikleriniň gidişi barada gürrüň berdi diýip, “Kazinform” agentligi habar berýär.

Bu gürrüň Gazagystanyň TOPH taslamasyna 30% paý bilen paýdar hökmünde goşulmak meýilnamalary bilen baglanyşykly.

"Häzire çenli biz hiç hili jogap almadyk. Ne Türkmenistandan, ne-de beýleki potensial hyzmatdaşlardan" diýip, Akkenženow žurnalistler bilen duşuşykda aýtdy.

Habarlardan belli bolşuna görä, Astana TOPH taslamasynyň gurluşygyna gatnaşmak isleýändigini aýdyp, 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda Gazagystan-Owganystan biznes forumynda türkmen tarapy bilen gepleşiklere başlady.

XS
SM
MD
LG