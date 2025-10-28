Sepleriň elýeterliligi

Milli howpsuzlyk komiteti Almatyda 'terrorçylykly hüjümiň öňi alyndy' we daşary ýurtlylar tussag edildi diýýär

Milli howpsuzlyk komitetiniň işgärleri tussag edilen daşary ýurt raýatlary bilen. Çeşme: Gazagystanyň MHK-nyň YouTube kanaly
Milli howpsuzlyk komitetiniň işgärleri tussag edilen daşary ýurt raýatlary bilen. Çeşme: Gazagystanyň MHK-nyň YouTube kanaly

Gazagystanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti (MHK) ýurduň iň uly şäheri Almatyda "terrorçylykly hüjümiň öňüniň alnandygyny" habar berdi. Agentlik hüjüm taýýarlygyna daşary ýurt raýatlarynyň gatnaşandygyny öňe sürýär.

"2025-nji ýylyň sentýabr aýynda Almatyda taýýarlyk tapgyrynda bäş daşary ýurt raýaty tarapyndan meýilleşdirilen terrorçylykly hüjümiň öňi alyndy. Olaryň hemmesi tussag edildi we derňew işleri alnyp barylýar" diýip, MHK-nyň metbugat gullugy habar berdi.

Başga maglumat berilmedi.

Howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, 2025-nji ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda sekiz gazak raýaty "terrorçylygy wagyz etmekde" şübhelenip, jenaýat işleriniň çäginde tussag edildi. Bu döwürde alty adam terrorçylykly we ekstremist jenaýatlarda günäli tapyldy.

MHK-nyň maglumatyna görä, ýylyň başyndan bäri 89 adam, olaryň altysy daşary ýurtlular, şeýle jenaýatlar sebäpli sud edilipdir.

