Gazak käninde ölen 46-njy pidanyň jesedi tapyldy

HOLA habar gullugynyň habaryna görä, Karagandy sebitindäki kömür känindäki ýangynda ölen 46-njy pidanyň jesedi tapyldy.

28-nji oktýabr güni, ir sagatlarda turan ýangyn Kostenko käninde 252 töweregi adamyň ýer astynda işleýän wagtyna gabat geldi diýip, ArcelorMittal, dünýäde ikinji orunda durýan polat öndüriji kompaniýa aýtdy. Ýangyn turan wagtynda ýer astynda işleýän magdançylaryň 206-sy özbaşdak ýagdaýda ýer astyndan çykmagy başardy.

DNK synaglary ýurduň post-sowet taryhynda bolup geçen iň heläkçilikli hadysada tapylan jesetleriň şahsyýetini kesgitlemek üçin geçirilýär.

Kazakhstan held a national day of mourning on October 29 for more than 40 people killed in a coal mine fire in the central Qaraghandy region, the deadliest such accident in the country’s post-Soviet history.

29-njy oktýabrda Gazagystanda, merkezi Karagandy sebitinde kömür käninde bolan ýangynda ölen adamlar üçin, milli ýas güni diýlip yglan edildi.