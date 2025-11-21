Gyrgyzystanda bir hepdede dördünji gezek ýer titreme hasaba alyndy

20-nji noýabrda agşam sagat 6:35-de Gyrgyzystanda 3,5 bal güýjünde ýer titreme hasaba alyndy.
Seýsmologiýa institutynyň maglumatyna görä, ýer titremäniň merkezi Çuý sebitindäki Sary-Bulak obasyndan 13 kilometr günorta-gündogarda, Tabylgy obasyndan 19 kilometr günorta-günbatarda we Kazarman obasyndan 30 kilometr uzaklykda, Kok-Irim daglarynyň ugrunda ýerleşýär.
Bu şu hepdede bolan dördünji ýer titremesidir.
18-nji noýabrda irden sagat 5:56-da Naryn sebitinde 4 bal güýjünde ýer titremesi hasaba alyndy.
Şol gün gyrgyz-täjik serhedinde 3 bal güýjünde ýer titremesi hasaba alyndy, Batken etrabynyň Ak-Suu we Razzakow obalarynda 2 bal güýjünde ýer titremesi boldy.
Ýer titremeleriň netijesinde pidalar ýa-da zyýan barada hiç hili maglumat berilmedi.