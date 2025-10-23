Gyrgyzystanyň Batken sebitiniň Dostuk obasynyň ýaşaýjylaryny göçürip başladylar

Batken etrabynda ýaşaýjylary Suubaşy oba etrabynyň Çet-Bulak etrabynda täze gurlan Žany Dostuk şäherçesine göçürmek işleri başlady. Bu barada prezidentiň Batken sebitindäki wekili habar berdi.
Onuň sözlerine görä, Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi adamlary göçürmek üçin zerur bolan tehniki enjamlary bölüp berdi we işgärleri bilen kömek edýär.
Maglumatlara görä, Žany Dostukda 181 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy tamamlandy. Häzirki wagtda ýollary, çagalar baglaryny we beýleki jemgyýetçilik desgalaryny gurmak işleri, suw üpjünçiligi we abadanlaşdyryş işleri işler alnyp barylýar.
Prezidentiň wekiliniň sözlerine görä, täze jaýlarda ähli amatlyklar bolar we Batken sebitiniň Ak-Tatyr we Samarkandek oba etraplarynyň käbirleriniň ýaşaýjylary hem bu obada ýerleşdiriler.
"Şeýle-de, Leilek etrabynyň käbir alyş-çalyş ýerleriniň ýaşaýjylary üçin Razzakow we Maksat obalarynda jemi 76 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy tamamlandy" diýip, metbugat üçin berlen maglumatda aýdylýar.
Batken we Leilek etraplarynda jemi 257 jaýyň gurluşygy alnyp barylýar.
Ikitaraplaýyn komissiýa sentýabr aýyna çenli obalarda emläk alyş-çalşygynyň ýazgysyny tamamlady. Batken sebitindäki 259 öý we Täjigistanyň Sughd sebitinde 214 öý üçin şertnamalar düzüldi. Gyrgyzystana 300-den gowrak emläk, şol sanda sosial desgalar, boş ýerler we jaýlar geçiriler.