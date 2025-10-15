HAMAS zamunlukda ölen adamlaryň ýene dördüsiniň jesedini Ysraýyla tabşyrdy

HAMAS (ABŞ we ÝB tarapyndan terror guramasy diýlip kesgitlenen) topar ýene dört zamunyň jesedini Ysraýyla tabşyrdy diýip, IDF, Ysraýylyň goranmak güýçleri habar berdi.
Jesetli tabytlar Ysraýylyň Milli kazyýet lukmançylygy institutyna gowşuryldy, bu ýerde hünärmenler berlen jesetleriň şahsyýetlerini kesgitlärler.
Jesetleriň ikinji tapgyry Ysraýyl häkimiýetleri geçirilýän ynsanperwer kömegi çäklendirjekdigini we şertnamanyň şertleri ýerine ýetirilmedik halatynda, Gaza zolagy bilen Müsüriň arasyndaky Rafah serhet geçelgesini ýapjakdygyny yglan edeninden soň gowşuryldy. Biraz soň bu karar goýbolsun edildi diýip, “The Times of Israel” gazeti habar berdi.
13-nji oktýabr agşamy HAMAS zamun alnan dört adamyň jesedini gowşurdy. Zamun alnan 20 adamyň jesedi Gazada galýar. HAMAS 15-nji oktýabrda ýene dört zamunyň jesedini tabşyrmagy wada berdi.
Zamun alnanlaryň deregine Ysraýyl ömürlik azatlykdan mahrum edilen 250 palestinalyny, şeýle-de, hüjümden soň tussag edilen 1700 gazalyny boşatmaly.